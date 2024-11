VIDEO: Președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, a explicat de ce a candidat la CJ Alba. Ce spune despre o colaborare cu AUR

Președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, a candidat pentru un post de vicepreședinte al Consilului Județean Alba, dar nu a reușit să obțină numărul de voturi necesar, în condițiile în care PNL deține majoritatea mandatelor. El este totodată candidatul PSD aflat pe primul loc al listei pentru Senat la alegerile parlamentare.

Mureșan a explicat de ce a candidat, chiar și în condițiile în care nu avea o înțelegere cu privire la numărul de voturi.

”Eu am candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Alba și nu pentru o funcție, eu am candidat pentru un proiect, sau mai multe proiecte cu care am venit, printre care un proiect mai important este cel legat de apă. Promisiunea făcută cetățenilor a fost că am încercat să obțin funcția de președinte al consiliului județean ca să fac o reformă la compania de apă pentru că prețurile la apă și canalizare sunt printre cele mai mari din țară” a spus Mureșan.

El a obținut 10 voturi pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba, exact numărul mandatelor pe care le are formațiunea sa.

Cei 4 consilieri AUR au ieșit din sală în momentul votului.

Mureșan a recunoscut că ar fi acceptat și voturile acestora, dacă ar fi fost posibilă o înțelegere cu ei.

Corneliu Mureșan: Ceea ce am mai remarcat eu, o chestiune care le-a scăpat unora este că cei de la AUR au părăsit sala, n-au votat, deși știau că puteau astfel să influențeze și să ajungem ca în județul Alba puterea să nu mai fie toată la PNL.

Reporter: Ați fi fost dispus să negociați cu AUR? Dacă era posibil ați fi acceptat și voturile lor?

Corneliu Mureșan: Ceea ce le-am spus tuturor consilierilor județeni, indiferent de culoarea politică. Mandatul meu și candidatura mea pentru funcția de vicepreședinte la consiliul județean nu este despre o funcție, este despre proiecte sănătoase în interesul cetățenilor din județul Alba.

Reporter: Revenind la întrebare…

Corneliu Mureșan: Orice vot l-aș fi acceptat din partea oricui, atâta timp cât m-ar fi responsabilizat pe mine pentru funcția de vicepreședinte al consiliului județean.

Corneliu Mureșan a mai adăugat că ”dacă primarii PSD au obținut o majoritate clară, viceprimarul este tot de la PSD”.

”În situațiile în care majoritatea nu este clară și există o altă formațiune, următoarea, care este pe locul al doilea, toate discuțiile se poartă cu cei care sunt pe locul 2, pentru a crea o majoritate, pentru că asta a fost voința cetățenilor și asta normal, să respectăm voința cetățenilor” a adăugat Mureșan, care a mai spus că AUR a dat în general votul, la nivelul județului Alba, către PNL.

