Poarta a IV-a din Cetatea Alba Carolina va fi redeschisă publicului. Ce vor putea vedea turiștii în interiorul acesteia

Poarta a IV-a din Cetatea Alba Carolina va fi redeschisă publicului. Primăria Alba Iulia vrea să pună în valoare și să reintroducă în circuitul turistic Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina, un monument important din istoria orașului ce a fost închis din anul 2023. Poarta urmează să fie transmisă în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor, iar in interiorul acesteia se va reloca corpul de gardă – Garda Cetății Alba Carolina și se va amenaja un spațiu vizitabil cuprinzând replicile de costume ale regimentului IR45 al armatei habsburgice (aprox. 1763).

De asemenea, gangul central, până la reabilitarea podului de legătură cu Poarta a V-a, va fi utilizat ca spațiu de recreere și evenimente.

Un proiect privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor a unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Alba Iulia urmează să fie dezbătut în curând în Consiliul Local.

Mai exact este vorba despre vorba despre transmiterea în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor a nivelului 1 a Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina, cu două camere de gardă, având suprafața construită la sol de 210 mp și valoarea de inventar 2.611.295,72 de lei.

Proiectul are ca scop:

relocarea corpului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina

amenajarea unui spațiu vizibil, cuprinzând replicile de costume ale Regimentului IR45 al armatei habsburgice

utilizarea gangului central ca spațiu de recreere și evenimente până la reabilitarea podului de legătură cu Poarta a V-a

Centrul Cultural Palatul Principilor se va preocupa de realizarea de lucrări de întreţinere ale spațiilor interioare și amplasarea de corpuri de iluminat.

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina, o istorie bogată și o arhitectură remarcabilă

Potrivit referatului de aprobare,Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina a fost cunoscută în trecut sub denumirile de „Poarta Episcopului” și „Poarta Nouă”. Monumentul are forma unui culoar boltit ce străbate zidul dintre două bastioane ale Cetății: Trinitarienilor și Sfântul Mihail și este amplasată la capătul de vest al drumului principal care străbate Cetatea. Este singura poartă cu decor sculptural bogat, dintre cele trei existente pe latura de vest a fortificației.

Deschiderea Porții este încadrată de două statui, care în limbaj tehnic se numesc atlanți, în care sunt reprezentați doi bărbați maturi, cu barbă, înfășurați în mantii ce le acoperă parțial goliciunea. Bolţarul median al arcului porţii are o mască ce simbolizează Mânia. Spaţiile de forma a două triunghiuri cu latura lungă curbată, situate în partea superioară a golului de acces, sunt decorate cu măşti, tolbe, scuturi, săbii, suliţe, halebarde, instrumente muzicale.

Pe un steag apar însemnele împăratului de la Viena, în vremea căruia a fost ridicată Cetatea, Carol al VI-lea: două litere „C” opuse, adică inițialele de la „Carolus Caesar”, și numărul “VI” roman. În câmpul din stânga față de deschiderea porții, deasupra unui coif, poate fi văzut un animal fantastic, un soi de grifon, cu trup de leu, coadă de șarpe și aripi de vultur. În partea centrală a monumentului este simbolul Austriei-acvila bicefală. Pasărea răpitoare are pe cele două capete coroana imperială.

De la rol militar la atracție turistică

În perioada sa de glorie, Poarta a IV-a avea un rol practic important, asigurând ieșirea soldaților din Cetate spre câmpul de instrucție.

Monumentul a fost redat circuitului turistic în 2007. Ulterior, prin contractul semnat în 2008, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și SC Corint Hotel Medieval SRL au urmărit realizarea și exploatarea investițiilor propuse de către SC Corint Medieval SRL în interiorul Cetății de tip Vauban din Municipiul Alba Iulia, respectiv amenajarea în incinta Porții a IV-a a unui centru de informare turistică(în cele două camere de gardă din incinta porții, în suprafață totală de 78,04 mp și în incinta gangului de acces pietonal în suprafață totală de 166,08 mp), precum și întreținerea zonelor din imediata apropiere a acesteia (alei pietonale și rampe de acces în suprafață totală de 260 mp și spații verzi în suprafață totală de 200 mp).

Monumentul a fost închis publicului în 2023, după rezilierea contractului de asociere cu SC Corint Hotel Medieval SRL, imobilul rămânând nefolosit.

