Connect with us

Eveniment

Poarta a IV-a din Cetatea Alba Carolina va fi redeschisă publicului. Ce vor putea vedea turiștii în interiorul acesteia

Publicat

acum O oră

Poarta a IV-a din Cetatea Alba Carolina va fi redeschisă publicului. Primăria Alba Iulia vrea să pună în valoare și să reintroducă în circuitul turistic Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina, un monument important din istoria orașului ce a fost închis din anul 2023. Poarta urmează să fie transmisă în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor, iar in interiorul acesteia se va reloca corpul de gardă – Garda Cetății Alba Carolina și se va amenaja un spațiu vizitabil cuprinzând replicile de costume ale regimentului IR45 al armatei habsburgice (aprox. 1763). 

De asemenea, gangul central, până la reabilitarea podului de legătură cu Poarta a V-a, va fi utilizat ca spațiu de recreere și evenimente.

Poarta a IV-a din Cetatea Alba Carolina va fi redeschisă publicului

Un proiect privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor a unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Alba Iulia urmează să fie dezbătut în curând în Consiliul Local.

Mai exact este vorba despre vorba despre transmiterea în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor a nivelului 1 a Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina, cu două camere de gardă, având suprafața construită la sol de 210 mp și valoarea de inventar 2.611.295,72 de lei.

Proiectul are ca scop:

  • relocarea corpului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina
  • amenajarea unui spațiu vizibil, cuprinzând replicile de costume ale Regimentului IR45 al armatei habsburgice
  • utilizarea gangului central ca spațiu de recreere și evenimente până la reabilitarea podului de legătură cu Poarta a V-a

Centrul Cultural Palatul Principilor se va preocupa de realizarea de lucrări de întreţinere ale spațiilor interioare și amplasarea de corpuri de iluminat.

soare

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina, o istorie bogată și o arhitectură remarcabilă

Potrivit referatului de aprobare,Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina a fost cunoscută în trecut sub denumirile de „Poarta Episcopului” și „Poarta Nouă”. Monumentul are forma unui culoar boltit ce străbate zidul dintre două bastioane ale Cetății: Trinitarienilor și Sfântul Mihail și este amplasată la capătul de vest al drumului principal care străbate Cetatea. Este singura poartă cu decor sculptural bogat, dintre cele trei existente pe latura de vest a fortificației.

Deschiderea Porții este încadrată de două statui, care în limbaj tehnic se numesc atlanți, în care sunt reprezentați doi bărbați maturi, cu barbă, înfășurați în mantii ce le acoperă parțial goliciunea. Bolţarul median al arcului porţii are o mască ce simbolizează Mânia. Spaţiile de forma a două triunghiuri cu latura lungă curbată, situate în partea superioară a golului de acces, sunt decorate cu măşti, tolbe, scuturi, săbii, suliţe, halebarde, instrumente muzicale.

Pe un steag apar însemnele împăratului de la Viena, în vremea căruia a fost ridicată Cetatea, Carol al VI-lea: două litere „C” opuse, adică inițialele de la „Carolus Caesar”, și numărul “VI” roman. În câmpul din stânga față de deschiderea porții, deasupra unui coif, poate fi văzut un animal fantastic, un soi de grifon, cu trup de leu, coadă de șarpe și aripi de vultur. În partea centrală a monumentului este simbolul Austriei-acvila bicefală. Pasărea răpitoare are pe cele două capete coroana imperială.

De la rol militar la atracție turistică

În perioada sa de glorie, Poarta a IV-a avea un rol practic important, asigurând ieșirea soldaților din Cetate spre câmpul de instrucție.

Monumentul a fost redat circuitului turistic în 2007. Ulterior, prin contractul semnat în 2008, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și SC Corint Hotel Medieval SRL au urmărit realizarea și exploatarea investițiilor propuse de către SC Corint Medieval SRL în interiorul Cetății de tip Vauban din Municipiul Alba Iulia, respectiv amenajarea în incinta Porții a IV-a a unui centru de informare turistică(în cele două camere de gardă din incinta porții, în suprafață totală de 78,04 mp și în incinta gangului de acces pietonal în suprafață totală de 166,08 mp), precum și întreținerea zonelor din imediata apropiere a acesteia (alei pietonale și rampe de acces în suprafață totală de 260 mp și spații verzi în suprafață totală de 200 mp).

Monumentul a fost închis publicului în 2023, după rezilierea contractului de asociere cu SC Corint Hotel Medieval SRL, imobilul rămânând nefolosit.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 2 minute

Proiect pentru amenajarea de piste de biciclete și parcări de tip „Park and Ride”, la Aiud. Acord de mediu, solicitat la ANMAP
Evenimentacum O oră

Poarta a IV-a din Cetatea Alba Carolina va fi redeschisă publicului. Ce vor putea vedea turiștii în interiorul acesteia
Evenimentacum 2 ore

Alba Carolina Bike Race, ediția 2025. Peste 450 de concurenți vor parcurge șase trasee, pe o distanță totală de 100 km. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 3 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 12 ore

Plafonul de scutire de TVA crește din septembrie. Ce trebuie să facă firmele care au depășit vechiul plafon
Actualitateacum 14 ore

Au crescut afacerile din coafură și servicii de înfrumusețare, comparativ cu anul trecut. Situația pe domenii de activitate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Economieacum o zi

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Alba Carolina Bike Race, ediția 2025. Peste 450 de concurenți vor parcurge șase trasee, pe o distanță totală de 100 km. PROGRAM
Sportacum 2 zile

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Cea mai veche și cea mai lungă catedrală din România este la Alba Iulia. Catedrala Sf Mihail – bijuteria medievală a Transilvaniei
22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina
Evenimentacum 16 ore

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina, sărbătoare în Calendarul Catolic. Îndemn la rugăciune din partea Papei Leon
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Noul spațiu UPU de la Spitalul Județean Alba Iulia, inaugurat sâmbătă în prezența lui Raed Arafat. Lucrările au fost finalizate
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Educațieacum 2 zile

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Mai mult din Educatie