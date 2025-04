VIDEO: Primii turiști din 2025 în Alba Iulia: ce părere au despre oraș și prețuri. Cum văd comercianții începutul de sezon

Primii turiști din 2025 în Alba Iulia. La început de aprilie, primele grupuri de vizitatori au început să vină în Cetatea Alba Carolina, semn că sezonul turistic se pregătește să prindă contur.

Echipa Alba24 a fost prezentă sâmbătă dimineața în Cetate pentru a vorbi cu turiștii și comercianții și pentru a afla care sunt primele impresii despre oraș, dar mai ales despre prețurile practicate în zona istorică a orașului.

Majoritatea celor cu care am stat de vorbă au avut o părere bună despre Alba Iulia și s-au arătat plăcut surprinși de atmosferă, curățenie și liniște. Cu toate acestea, discuțiile despre prețuri au fost ceva mai nuanțate.

„Eu mă gândesc că sunt ok, în timp ce în Sovata prețurile sunt mult mai mari, deși este un oraș turistic. Turiștii sunt mult mai pretențioși, deci comparativ cred că sunt ok. Am ales Alba Iulia ca destinație turistică pentru că prietenii noștri nu au văzut Alba Iulia, eu sunt născută în Alba Iulia și i-am adus să vadă orașul”, a declarat o turistă care a vizitat orașul împreună cu familia.

Prețuri mari la suveniruri

În ceea ce privește prețurile practicate la suveniruri sau în cafenele, părerile sunt împărțite. O vizitatoare venită din Rădăuți cu copiii într-o excursie a remarcat faptul că prețurile pentru magneții de frigider, spre exemplu, sunt destul de mari.

„Nu am testat prețurile din Alba Iulia, noi am venit într-o excursie cu copiii, suntem din Rădăuți. Prețurile sunt ok, numai că am fost și am dat pe un magnet 21 de lei, mi se pare cam mult față de Suceava, mi se pare un pic cam mare. La Suceava un magnet costă cam 10 lei, un magnet de pus pe frigider”, a spus aceasta.

Un alt turist a apreciat atmosfera liniștită a orașului, dar a observat o diferență de preț la cafea între Alba Iulia și Rădăuți.

„Mi se pare curățel, destul de lejer așa de mers prin el, poate că e sămbătă, nu știu în timpul săptămânii. (…) Am dat pe un cappuccino 15 lei, la Rădăuți este 12 sau 10, depinde. (…) Probabil că aici, fiind într-o zonă istorică și în care vin vizitatori, prețurile cred că acestea ar trebui să fie, adică ar trebui să trăiască și oamenii aceștia, nu doar vizitatorii, nu-i așa?”, a declarat acesta pentru Alba24.

Paștele Ortodox și Catolic la cele două catedrale din Alba Iulia: Unde te poți caza și ce locașuri de cult sunt în zonă

Turiști sau doar vizitatori? Cum văd comercianții începutul de sezon

Pentru a înțelege mai bine cum sunt percepuți vizitatorii din Alba Iulia, echipa Alba24 a stat de vorbă și cu un ghid și comerciant local. Acesta a vorbit deschis despre diferența dintre turiști și simpli vizitatori, dar și despre comportamentul celor care ajung în Cetatea Alba Carolina.

„Mai mult primii vizitatori, nu primii turiști. (…) Diferența între vizitatori și turiști constă în suma de bani cheltuită. Într-adevăr, avem acțiunea asta, <Școala Verde>. Din păcate, peste 90% din grupuri vin, trec ca rața prin apă și nu rămân cu informații despre ceea ce vizitează”, a spus Cristian Kalanyos.

Acesta a atas atenția și asupra felului în care se face comerțul în Cetatea Alba Carolina.

„La partea de vânzare se vând, sigur, porcărioarele, bineînțeles, nu amintirile de la Alba Iulia. Destul de puține intrări la muzee. Sigur, sunt și grupuri extraordinar de bine pregătite de la școală, cu dascăli care își fac treaba, dar, din păcate, de la an la an, acestea devin excepții”, a mai spus acesta.

În privința comerțului, unii vânzători încearcă să țină prețurile sub control, deși contextul economic nu este unul ușor.

„Majoritatea spun că prețurile sunt mari. Deși, în cazul meu ca și comerciant, am ținut cât de mult am putut prețurile pe loc, creșteri minime, minime. Mergem la unele categorii de magneți de frigider, mergem cu același preț de 10 ani de zile.

Am încercat să ținem încasările din creșterea volumului de vânzări, însă, în 2024, în ceea ce mă privește, am avut o scădere de 50% față de 2023, iar așteptările pentru 2025, sincer, mai bine nu mă aștept la nimic, astfel nu am dezamăgirea foarte mare”, a mai declarat acesta.

Chiar dacă impresiile generale despre oraș sunt pozitive, sunt și unele aspecte care mai pot fi îmbunătățite.

„Oamenii par mulțumiți de oraș, vorbind de ceea ce găsesc aici ca și patrimoniu cultural, cei care reușesc să înțeleagă treaba aceasta, nu ne referim acum la grupele de copii de clasa a IV-a sau ceva de genul.

În general, cataloghează orașul ca fiind orașul, nu numai cetatea, un oraș curat, liniștit, un oraș extraordinar, o destinație extraordinară, însă, mai sunt și unele comentarii legate de activitatea noastră a comercianților.

Nu toți respectăm regulamentele și, acum, nu vreau să acuz pe nimeni, suntem și la început de sezon. Doar de la 1 aprilie s-au intrat pe noile contracte și, bineînțeles, până își organizează lumea activitatea, până își definitizează layout-ul, ca să spun fiecare la toneta lui, apar câteva dificultăți și aspecte mai puțin plăcute față de cei care ne vizitează”, a mai spus Cristian Kalanyos pentru Alba24.

Deși sezonul turistic este abia la început, Alba Iulia își întâmpină vizitatorii cu monumentele istorice și atmosfera plăcută din Cetatea Alba Carolina. Turiștii par, în general, mulțumiți, deși unii ridică sprânceana la prețurile din zona istorică.

Comercianții, pe de altă parte, observă cât de repede trec unii prin oraș, fără să-l descopere cu adevărat.

