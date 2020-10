VIDEO: Protest al muzicienilor și angajaților HORECA în fața Primăriei Alba Iulia. S-a cântat ”Deșteapta-te române”

Imnul ”Deșteaptă-te române” a fost cântat vineri seara, în fața Primăriei din Alba Iulia, de peste 50 de muzicieni și angajați din domeniul HORECA.

Puși în fața restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, restricții prin care restaurantele s-au închis la interior, iar toate evenimentele private (nunți, botezuri, majorate) au fost interzise, muzicieni și angajați ai barurilor și restaurantelor din Alba Iulia, dar și din județul Alba, au protestat în fața Primăriei Municipiului Alba Iulia.

”Nu vrem să furăm, vrem să cântăm, nu vrem să furăm, vrem să muncim”, au mai scandat participanții la protest.

Aceștia au declarat că restricțiile impuse de pandemia de coronavirus le-au pus afacerile ”pe butuci” sau pur și simplu nu mai au unde să cânte ( în cazul muzicienilor).

Protestăm pentru că nu suntem lăsați să ne facem meseria. Restricțiile ne-au afectat foarte tare, am avut un liber de două luni, cu un minim de persoane. Noi am respectat regulile, am respectat legile și trebuiau să ne lase așa în continuare.

Noi asta cerem, să fim lasați cu reguli, cu un număr minim de persoane, 50, 60, 70, cum o fi. Știm și noi că este covid, nu ne așteptăm să ni se dea drumul la evenimente cum erau înainte cu 200, 300 de persoane. Vrem cu un minim de 50, 70, dar să ne lase să muncim”, a spus Luminița Pușcaș.

