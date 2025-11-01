Connect with us

VIDEO: Rotitul fals al cocoșului de munte. Imagini surprinse în Parcul Natural Apuseni

cocosi si gaini de munte

Publicat

acum O oră

Reprezentanții Parcului Natural Apuseni atrag atenția vizitatorilor asupra unui fenomen natural mai puțin cunoscut, dar extrem de important: „rotitul fals” al cocoșului de munte. 

Acest ritual are loc toamna, în paralel cu perioada de boncănit la cerb.

Regia Națională Romsilva a postat o serie de imagini surprinse de camerele din Parcul Natural Apuseni, care surprind acest moment.

În lunile de vară și început de toamnă, până la jumătatea lunii octombrie, cocoșii și găinile de munte se adună în grupuri în zonele de rotit sau în apropierea acestora, fără însă a manifesta comportamentele de reproducere.

Fenomenul poartă denumirea de „rotit fals” și pregătește terenul pentru adevăratul ritual nupțial, care are loc primăvara, în lunile aprilie și mai, în funcție de climă și altitudine.

Specialiștii subliniază că, indiferent de anotimp, cocoșul de munte și găinușa de munte sunt specii extrem de sensibile la deranj. Pentru protejarea lor, Parcul Natural Apuseni reamintește turiștilor câteva reguli esențiale:

  • evitați apropierea și fotografierea de la mică distanță;
  • nu folosiți drone – zgomotul le alungă din habitat;
  • rămâneți pe traseele marcate;
  • țineți câinii în lesă;
  • respectați perioadele de protecție.

Respectarea acestor reguli contribuie la conservarea faunei montane și la menținerea echilibrului natural al uneia dintre cele mai valoroase arii protejate din România.

