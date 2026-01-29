Connect with us

VIDEO: Scandal la Alba Iulia din cauza unei finanțări date de Ungaria Palatului Principilor. Contre istorice între AUR, PSD și PNL

Publicat

acum 6 secunde

Un scandal s-a iscat în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, joi, 29 ianuarie, din cauza unei finanțări pe care guvernul Ungariei a oferit-o Palatului Principilor din Cetatea Alba Carolina. 

O finanțare de 28.450 de euro, adică 11.000.000 forinți care a venit din partea Ministerului Culturii din Ungaria. Banii vor fi folosiți pentru o nouă expoziție în interioriul Palatului Principilor. 

Însă, în timpul votului consilierii locali au deviat discuția și au ajuns de la un ”plan de revendicare în viitorul apropiat a Transilvaniei de către Ungaria”, la tortul sub forma Groenaldei cu steagul SUA tăiat de liderul partidului extremist George Simion.

La discuțiile aprinse au participat consilierul local Mircea Trifu (AUR), primarul Gabriel Pleșa, consilierul Bogdan Lazăr (PNL) și consilierul Voicu Paul (ex PNL actual PSD).

Mai exact, în ședința din 29 ianuarie 2026, consilierii locali au avut de votat proiectul ”PRINCIPATUS: Transilvania, de la glorie la apus”. Este vorba despre un proiect prin care s-a aprobat participarea Palatului Principilor din Alba Iulia în cadrul proiectului, dar și linia de finanțare a acestuia.

Proiectul privește realizarea a două noi spații expoziționale în Palatul Principilor Transilvaniei, în care să fie redată perioada Transilvaniei din timpul a patru principi: Gabriel Bethlen, principii Gheorghe Rákóczi I și II și Mihai Apaf.

Scandal din cauza liniei de finanțare

După ce proiectul a fost prezentat de către managerul instituției, Robert Roman, spiritele ”s-au încins” din partea taberei suveraniste a Consiliului Local. Mai pe scurt consilierul local Mircea Trifu, din partea partidului extremist AUR a început o pledoarie. Acesta a declarat chiar că acest proiect ar putea fi un pas pentru preluarea Transilvaniei de către Ungaria.

Mai exact, proiectul este finanțat de către Guvernul Ungariei prin fundația Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt (Fundația Bethlen Gábor) Budapesta. Robert Roman a declarat pentru alba24.ro, că Palatul Principilor a aplicat direct pentru linia de finanțare, iar insituția care a oferit bugetul este una similară cu AFCN-ul din România.

Mai mult de atât, Palatul Principilor a aplicat chiar de două ori cu același proiect la AFCN, dar proiectul nu a fost admis. Drept urmare au aplicat la omologul din Ungaria al AFCN, care a oferit bugetul.

Contre între AUR, PNL și PSD

Din acest motiv, Mircea Trifu a ținut timp de minute bune un discurs despre iobagi, despre Transilvania sub domnia principilor, un clasic discurs din partea partidului AUR. Apoi a culminat cu o declarație în care a zis că acest proiect ar fi un pas dintr-un plan al Ungariei de a revendica Transilvania.

Momentul poate fi vizualizat de la minutul 31.00 al video live-ului transmis de municipiul Alba Iulia.


Apoi, primarul Gabriel Pleșa a evidențiat importanța Palatului Principilor și a clădirii și cum aceasta a fost reabilitată cu fonduri europene. Primarul a continuat cu o serie de informații istorice legate de populația Transilvaniei în perioada principilor.

Primarul Pleșa: Pericolul vine de la Est

Mai mult de atât, primarul Pleșa a spus că adevăratul pericol vine din Est și că partidul pe care Mircea Trifu îl reprezintă agreează acest Est. Apoi a mai punctat că acest proiect este unul pur cultural.

Consilierul local Bogdan Lazăr (PNL) l-a atacat pe Mircea Trifu și l-a întrebat despre momentul în care George Simion a tăiat un tort sub forma Groenlandei decorat cu steagul SUA.

În final, spiritele au fost calmate de fostul viceprimar Voicu Paul (PSD) care a spus că orice linie de finanțare trebuie acceptată și că istoria trebuie privita ca atare.

Într-un final consilierii locali au votat proiectul.

Ce prevede proiectul

Proiectul "PRINCIPATUS: Transilvania, de la glorie la apus" propune realizarea a două noi spații expoziționale permanente în Palatul Principilor, care să prezinte într-o manieră clară, spectaculoasă și riguroasă din punct de vedere științi=c istoria Principatului Transilvaniei. Parcursul istoric pornește de la domnia lui Gabriel Bethlen, continuă prin cele două domnii ale principilor Gheorghe Rákóczi I și II și ajunge până la epoca lui Mihai Apafi, conturând astfel perioada cuprinsă între „epoca de aur” și declin.

Prin această dezvoltare, vizitatorii vor avea acces la propria moștenire istorică într-o formă modernă, interactivă și experiențială. Obiectivul proiectului vizează modernizarea tehnicii expoziționale, realizarea de conținuturi digitale, precum și achiziționarea unor bunuri muzeale originale din secolul al XVII-lea, care
să consolideze autenticitatea și valoarea științifică a prezentării istorice.

