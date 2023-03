VIDEO: Șoferițele din Alba Iulia, trase pe dreapta de 1 Martie. În loc de amenzi au primit mărțișoare de la polițiștii rutieri

Ca în fiecare an, polițiștii rutieri din Alba Iulia cu ocazia zilei de 1 Martie, le trag pe dreapta pe șoferițele aflate în trafic.

Însă cu ocazia zilei care marchează prima zi de primăvară, acestea nu sunt oprite pentru control ci pentru a fi felicitate.

Miercuri, 1 martie 2023, polițiștii rutieri din Alba Iulia s-au aflat în zona Mercur City Center, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, pentru a da mărțișoare femeilor aflate în trafic.

Acțiunea are loc în toate orașele din țară, fiind un eveniment făcut an de an de către reprezentații poliției.

„M-am deplasat împreuna cu ai mei colegi de la Serviciul Rutier Alba, în trafic, pentru a le oferi doamnelor și domnișoarelor, mărțișoare cu ocazia zilei de 1 Martie, însoțite bineînțeles de urări, de a avea o primăvară frumoasă și fără evenimente rutiere”, a declarat inspectorul de poliție, Florea Claudiu, pentru alba24.ro.

