Eveniment
Program Festivalul Roman Apulum 2025. Alba Iulia redevine capitala provinciei romane, între 15 și 17 august
Program Festivalul Roman Apulum 2025 Alba Iulia: Evenimentul se desfășoară anual și adună sute de reenactori – soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare.
Pe parcursul a trei zile, vizitatorii vor putea trăi realitățile unei lumi demult apuse, una cu demonstrații militare romane, cu războaie între daci și romani, cu lupte de gladiatori organizate în cinstea lor, cu ateliere de lucru, cu jocuri și târguri de sclavi.
Vor avea loc momente noi, unul dintre cele mai importante va fi Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere. Cei prezenți la festival vor putea vedea cum se desfășura o zi din viața unui soldat roman.
Marea Bătălie, momentul care încheie festivalul Roman va fi plasată în perioada în care provincia romană Dacia era măcinată de revolte interne. Mai exact de când dacii s-au revoltat împotriva romanilor. Este vorba despre perioada de după moartea împăratului Traian, când provicina era sub conducerea lui Hadrian.
Un moment în festival va fi cel al gladiatorilor. Spectacolul care va dura în jur de 40 de minute are la bază un scenariu cu o intrigă captivantă, scenariu scris de fostul concurent la Insula Iubirii, dar și la Survivor România, Darius Măcinic.
Intitulat ”Sângele nu uită” spectacolul de gladiatori îi va aduce în scenă pe frații Măcinic, Uwe (câștigător) Survivor România, Darius, dar și Gladiatorii de la Ludus Apulensis.
Vineri, 15 august
17:00 – Conferința științifică: Valori ale patrimoniului sculptural roman de la Apulum; Venus, Hygia și Priapus
Prezintă Dr. Radu Ota (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)
Muzeul Principia
20.00 – Parada Legiunii XIII Gemina Minor
Strada Mihai Viteazul
21.30 – Proiecție film artistic:
Gladiatorul (2000)
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix
În deschidere: cronica filmului, prezintă Dr. Liviu Zgârciu (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)
Curtea Palatului Principilor
Sâmbătă, 16 august
12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
Jurământul anual de credință față de împărat
Piața Cetății
12.20 Parada războinicilor romani și daci
Parada Legiunii XIII Gemina Minor
Strada Mihai Viteazul
12.30 – 20.00 Tabăra antică
– ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană
13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia
19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
19.30 Târg de sclavi
Piața Cetății
19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis
Piața Cetății
21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei
Piața Cetății
21.30 Parada cu torțe
Strada Mihai Viteazul
Piața Cetății
Duminică, 17 august
10.30 – 17.00 Tabăra antică
ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
10.30 – 17.00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere
Platou strada Militari – tabăra romană
12.00 Competiție sportivă/pentatlon antic
Piața Cetății
15.00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
Piața Cetății
15.30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
Piața Cetății
16.00 Marea bătălie – Ad Portas!
Piața Cetății
17.00 Parada trupelor.
Ceremonialul de închidere a festivalului
Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul
Prezintă:
Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘ DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”
