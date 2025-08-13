Program Festivalul Roman Apulum 2025. Alba Iulia redevine capitala provinciei romane, între 15 și 17 august

Program Festivalul Roman Apulum 2025 Alba Iulia: Evenimentul se desfășoară anual și adună sute de reenactori – soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare.

Pe parcursul a trei zile, vizitatorii vor putea trăi realitățile unei lumi demult apuse, una cu demonstrații militare romane, cu războaie între daci și romani, cu lupte de gladiatori organizate în cinstea lor, cu ateliere de lucru, cu jocuri și târguri de sclavi.

Vor avea loc momente noi, unul dintre cele mai importante va fi Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere. Cei prezenți la festival vor putea vedea cum se desfășura o zi din viața unui soldat roman.

Marea Bătălie, momentul care încheie festivalul Roman va fi plasată în perioada în care provincia romană Dacia era măcinată de revolte interne. Mai exact de când dacii s-au revoltat împotriva romanilor. Este vorba despre perioada de după moartea împăratului Traian, când provicina era sub conducerea lui Hadrian.

Un moment în festival va fi cel al gladiatorilor. Spectacolul care va dura în jur de 40 de minute are la bază un scenariu cu o intrigă captivantă, scenariu scris de fostul concurent la Insula Iubirii, dar și la Survivor România, Darius Măcinic.

Intitulat ”Sângele nu uită” spectacolul de gladiatori îi va aduce în scenă pe frații Măcinic, Uwe (câștigător) Survivor România, Darius, dar și Gladiatorii de la Ludus Apulensis.

Program Festivalul Roman Apulum 2025

Vineri, 15 august

17:00 – Conferința științifică: Valori ale patrimoniului sculptural roman de la Apulum; Venus, Hygia și Priapus

Prezintă Dr. Radu Ota (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Muzeul Principia

20.00 – Parada Legiunii XIII Gemina Minor

Strada Mihai Viteazul

21.30 – Proiecție film artistic:

Gladiatorul (2000)

Regia: Ridley Scott

Cu: Russell Crowe, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix

În deschidere: cronica filmului, prezintă Dr. Liviu Zgârciu (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Curtea Palatului Principilor

Sâmbătă, 16 august

12.00 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului

Jurământul anual de credință față de împărat

Piața Cetății

12.20 Parada războinicilor romani și daci

Parada Legiunii XIII Gemina Minor

Strada Mihai Viteazul

12.30 – 20.00 Tabăra antică

– ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

12.30 – 20.00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum

Pornire de la Muzeul Principia

19.00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

19.30 Târg de sclavi

Piața Cetății

19.45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

20.15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis

Piața Cetății

21.15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei

Piața Cetății

21.30 Parada cu torțe

Strada Mihai Viteazul

Piața Cetății

Duminică, 17 august

10.30 – 17.00 Tabăra antică

ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)

Platou strada Militari – tabăra romană

Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

10.30 – 17.00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere

Platou strada Militari – tabăra romană

12.00 Competiție sportivă/pentatlon antic

Piața Cetății

15.00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

Piața Cetății

15.30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

Piața Cetății

16.00 Marea bătălie – Ad Portas!

Piața Cetății

17.00 Parada trupelor.

Ceremonialul de închidere a festivalului

Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul

Prezintă:

Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘ DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”

