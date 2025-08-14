Connect with us

Eveniment

14 august: Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Ce să faci și ce să eviți în această zi

Publicat

acum 2 ore

Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului este sărbătorită joi, 14 august, cu o zi îniante de Adormirea Maicii Domnului (sau Sfânta Maria Mare), care este pe 15 august.

Această sărbătoare marchează pregătirea pentru a celebra Adormirea Maicii Domnului. Înainteprăznuirea este în general un moment de rugăciune și recunoștință pentru rolul special pe care Maria l-a avut în creștinism și pentru importanța ei în planul de mântuire.

În multe biserici ortodoxe, sunt ținute slujbe speciale în această zi. Astfel, înainteprăznuirea devine un moment de reflecție, rugăciune și apropiere de învățăturile Bisericii, ajutând credincioșii să întâmpine ziua Adormirii Maicii Domnului cu o inimă pregătită.

Ce să faci și ce să nu faci în 14 august

Se consideră că femeile gravide care nu muncesc în ziua de 14 august vor avea o naștere ușoară și un copil sănătos.

De asemenea, se spune că fetele care doresc să se mărite trebuie să spele cu apă de busuioc icoana Maicii Domnului pentru a primi ajutor în găsirea ursitului. Totodată, fetele nemăritate care vor să-și afle ursitul își pun busuioc sub pernă, sperând să-l viseze.

În această zi e bine să eviți:

  • Cearta sau să vorbești urat: Se crede că cearta în această zi poate aduce necazuri sau boli.
  • Să aprinzi focul: În multe sate românești, nu se aprinde focul cu două zile înainte de această sărbătoare. Se spune că, în caz contrar, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc acareturile și să ia boli care pocesc pentru cei ce mănâncă gătit la foc în aceste zile.
  • Să te scalzi în ape curgătoare: Se consideră că apele sunt reci și pot provoca îmbolnăviri.
  • Să dormi pe prispă: Se spune că acest obicei poate atrage ghinion.
  • Să te tunzi: Se consideră că acest lucru poate întrerupe binecuvântarea Maicii Domnului.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 25 de minute

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Evenimentacum 38 de minute

Lucrări de Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse și Marc Chagall, expuse la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
Ce să faci dacă ai rămas fără acte în străinătate
Actualitateacum O oră

Programul structurilor de pașapoarte în 15 august, de Sfânta Maria. Recomandări pentru obținerea lor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 2 zile

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 ore

Toți operatorii vor avea obligația să asigure posibilitatea de plată cu cardul. Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei
Economieacum 15 ore

Taxă de 25 de lei pe coletele în valoare de sub 150 de euro. ”Taxa Temu” vizează cumpărăturile de pe platformele extracomunitare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 25 de minute

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Evenimentacum 3 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 13 ore

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 38 de minute

Lucrări de Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse și Marc Chagall, expuse la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
Program Festivalul Roman Apulum 2025
Evenimentacum 12 ore

Program Festivalul Roman Apulum 2025. Alba Iulia redevine capitala provinciei romane, între 15 și 17 august
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Educațieacum 2 zile

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Mai mult din Educatie