14 august: Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Ce să faci și ce să eviți în această zi

Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului este sărbătorită joi, 14 august, cu o zi îniante de Adormirea Maicii Domnului (sau Sfânta Maria Mare), care este pe 15 august.

Această sărbătoare marchează pregătirea pentru a celebra Adormirea Maicii Domnului. Înainteprăznuirea este în general un moment de rugăciune și recunoștință pentru rolul special pe care Maria l-a avut în creștinism și pentru importanța ei în planul de mântuire.

În multe biserici ortodoxe, sunt ținute slujbe speciale în această zi. Astfel, înainteprăznuirea devine un moment de reflecție, rugăciune și apropiere de învățăturile Bisericii, ajutând credincioșii să întâmpine ziua Adormirii Maicii Domnului cu o inimă pregătită.

Ce să faci și ce să nu faci în 14 august

Se consideră că femeile gravide care nu muncesc în ziua de 14 august vor avea o naștere ușoară și un copil sănătos.

De asemenea, se spune că fetele care doresc să se mărite trebuie să spele cu apă de busuioc icoana Maicii Domnului pentru a primi ajutor în găsirea ursitului. Totodată, fetele nemăritate care vor să-și afle ursitul își pun busuioc sub pernă, sperând să-l viseze.

În această zi e bine să eviți:

Cearta sau să vorbești urat: Se crede că cearta în această zi poate aduce necazuri sau boli.

Să aprinzi focul: În multe sate românești, nu se aprinde focul cu două zile înainte de această sărbătoare. Se spune că, în caz contrar, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc acareturile și să ia boli care pocesc pentru cei ce mănâncă gătit la foc în aceste zile.

Să te scalzi în ape curgătoare: Se consideră că apele sunt reci și pot provoca îmbolnăviri.

Să dormi pe prispă: Se spune că acest obicei poate atrage ghinion.

Să te tunzi: Se consideră că acest lucru poate întrerupe binecuvântarea Maicii Domnului.

