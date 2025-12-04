VIDEO: Stadiul lucrărilor de pe DN7 Valea Oltului, la viaductul Cârligul Mic. Restricții de circulație și în decembrie

Pe DN7 Valea Oltului continuă lucrările cu restricții de circulație în zona viaductului Cârligul Mic. Termenul de finalizare este 19 decembrie, însă reprezentanții DRDP Craiova spun că stadiul lucrărilor este avansat. Prin urmare, este posibil ca restricțiile de trafic să fie ridicate mai repede.

”În urma verificărilor din teren s-a constat o mobilizare bună a antreprenorului, stadiul lucrărilor fiind unul avansat. Prin urmare, există premise reale ca restricțiile să fie ridicate înainte de termenul contractual” a anunțat DRDP Craiova.

înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație

lucrări de reparație cu mortare speciale

aplicare vopsea anticorozivă pe infrastructura viaductului.

La viaductul Cârligul Mic se execută lucrări de întreținere periodică, respectiv:

Lucrările sunt finanțate din fonduri proprii ale CNAIR și sunt derulate de către DRDP Craiova prin Direcția Întreținere DN și Autostrăzi/Serviciul Lucrări de Artă.

Restricțiile de circulație în zona viaductului, între Brezoi și Căciulata, au fost impuse din 21 noiembrie. Circulatia rutieră se desfășoară pe 1/2 cale, dirijată prin semafoare. Termenul de finalizare a lucrărilor este 19 decembrie.

imagini: DRDP Craiova/Facebook

