Eveniment
VIDEO: Stadiul lucrărilor de pe DN7 Valea Oltului, la viaductul Cârligul Mic. Restricții de circulație și în decembrie
Pe DN7 Valea Oltului continuă lucrările cu restricții de circulație în zona viaductului Cârligul Mic. Termenul de finalizare este 19 decembrie, însă reprezentanții DRDP Craiova spun că stadiul lucrărilor este avansat. Prin urmare, este posibil ca restricțiile de trafic să fie ridicate mai repede.
”În urma verificărilor din teren s-a constat o mobilizare bună a antreprenorului, stadiul lucrărilor fiind unul avansat. Prin urmare, există premise reale ca restricțiile să fie ridicate înainte de termenul contractual” a anunțat DRDP Craiova.
La viaductul Cârligul Mic se execută lucrări de întreținere periodică, respectiv:
- înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație
- lucrări de reparație cu mortare speciale
- aplicare vopsea anticorozivă pe infrastructura viaductului.
Lucrările sunt finanțate din fonduri proprii ale CNAIR și sunt derulate de către DRDP Craiova prin Direcția Întreținere DN și Autostrăzi/Serviciul Lucrări de Artă.
Restricțiile de circulație în zona viaductului, între Brezoi și Căciulata, au fost impuse din 21 noiembrie. Circulatia rutieră se desfășoară pe 1/2 cale, dirijată prin semafoare. Termenul de finalizare a lucrărilor este 19 decembrie.
imagini: DRDP Craiova/Facebook
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.