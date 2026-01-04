Connect with us

VIDEO ȘTIREA TA: Pericol în Gara CFR din Alba Iulia pentru călători. Acoperșiul către intrarea pe peroane, distrus de zăpadă

acum 1 minut

Acoperișul din policarbonat aflat deasupra intrării pe peroanele gării din Alba Iulia a fost distrus de zăpadă și poate cădea oricând peste călători. Situația a fost sesizată redacției alba24.ro de un cititor al ziarului, duminică, 4 ianuarie. Reporterii alba24.ro au mers la fața locului pentru a vedea dacă sesizarea se confirmă. 

Situația este reală și reprezintă un pericol pentru călătorii care vor să intre în pasajul subteran din gara CFR. Mai exact, deasupra pasajului se află un acoperiș din policarbonat.

În urma ninsorilor din ultimele zile zăpada a pus greutate pe plăcile de policarbonat și le-a rupt. Parte din ele atârnă de structura metalică a acoperișului și pot cădea oricând peste un călător.

Zona a fost la un moment dat semnalizată cu o bandă, dar din câte se pare acesta a fost înlăturată.

Cititorul alba24.ro a mai sesizat un lucru: acoperișul care se afla deasupra locului în care era parcată o mașina a IPJ Alba era dat jos, în timp ce cel de deasupra intrării pe peron atârnă.

