VIDEO ȘTIREA TA: Tânăr, drogat pe străzile din Cugir, ziua în amiaza mare. A fost filmat în timp ce trăgea dintr-o pungă

Un cetățean al orașului Cugir întors acasă după o perioadă în care a locuit în Spania a rămas șocat de o situație întâlnită pe străzile din localitate.

Mai exact, este vorba despre cei care ziua în amiaza mare trag din pungă pe strazile din oraș, fără a se feri de ochii lumii.

Pentru a semnala problema, cetățeanul a trimis o filmare pe adresa redacției Alba24.ro, în care imaginile sunt mai mult decât grăitoare.

Pe imaginile surprinse se poate observa un tânăr care trage dintr-o pungă și se mișcă haotic.

”Nu știu, am două zile de când m-am întors la Cugir, dar sunt dezamăgit total din ce am găsit pe aici și am văzut: gropi, mizerie, maidanezi, drogați”, a spus cetățeanul.

Mai mult de atât, acesta suține că cei care trag din pungă se droghează cu prenadez chiar și în parcurile pentru copii.

TOP articole in ultimele zile