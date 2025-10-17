Connect with us

Blaj

VIDEO: Tânăr reținut de polițiștii din Alba, după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Publicat

acum 4 secunde

Un tânăr din județul Sibiu a fost reținut de polițiștii din Alba, după ce a fost prins băut la volan. Aparatul etilotest a indicat alcoolemie de 1,00.

Potrivit IPJ Alba, joi, 16 octombrie, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat în vârstă de 26 de ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu. Acesta este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.


Joi seara, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Cetății din localitatea Cetatea de Baltă, un autoturism condus de bărbatul de 26 de ani.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,00 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 4 secunde

VIDEO: Tânăr reținut de polițiștii din Alba, după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea
Economieacum 30 de minute

Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice. Procentul accesat din buget, în două săptămâni
Evenimentacum O oră

Zeci de trenuri Regio și InterRegio ar urma să fie suspendate din cauza datoriilor CFR Călători. De când ar putea fi oprite
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Administrațieacum o zi

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 30 de minute

Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice. Procentul accesat din buget, în două săptămâni
Economieacum 2 ore

Precizări ANAF după declarația privind ”gemul făcut de bunica”: nu intenționăm fiscalizarea autoconsumului populației
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 20 de ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 4 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 18 ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum 2 zile

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Gândurile Reginei Maria – Flowers of Blessing, la Liceul de Arte ”Regina Maria Alba Iulia
Educațieacum 16 ore

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Mai mult din Educatie