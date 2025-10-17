VIDEO: Tânăr reținut de polițiștii din Alba, după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un tânăr din județul Sibiu a fost reținut de polițiștii din Alba, după ce a fost prins băut la volan. Aparatul etilotest a indicat alcoolemie de 1,00.

Potrivit IPJ Alba, joi, 16 octombrie, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat în vârstă de 26 de ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu. Acesta este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.



Joi seara, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Cetății din localitatea Cetatea de Baltă, un autoturism condus de bărbatul de 26 de ani.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,00 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

