VIDEO: Unio Vini, restaurantul din Alba Iulia aflat pe locul 2 pe TripAdvisor: mâncare bună, vinuri selecte la prețuri corecte (P)

Unio Vini, restaurantul din Alba Iulia care a ajuns într-un singur an, pe locul II, la categoria restaurante, în topul Trip Advisor. Un restaurant care îmbină mâncarea bună și de calitate cu soiuri de vinuri alese. Însă, toate la un preț corect.

Situat în șanțurile Cetății Alba Carolina, restaurantul Unio Vini promite și livrează o experiență. O experiență culinară asezonată cu un vin, dar și o incursiune în crama Unio Vini. Nu contează dacă vii doar pentru un prânz sau participi la un eveniment, staff-ul restaurantului, alături de managerul locației, Eugen Odainîi, se vor asigura că șederea ta în restaurant va fi una memorabilă.

Deși dispune de o parcare mare, la nici zece metri de intrarea în resturant, cei de la Unio Vini te sfătuiesc să vii fără mașină, pentru a experimenta pe deplin cum preparatele lor din meniu se combină cu vinul. Este locul ideal dacă vrei sa cauți un restaurant în Cetatea din Alba Iulia.

Restaurantul face parte dintr-un proiect mai amplu, în zona HoReCa din Alba Iulia. Unio Vini este completarea culinară a Vinotecii Hugo, situată în mijlocul Cetății Alba Carolina. Ambele sunt deținute de omul de afaceri Levente Hugo Bara, proprietarul Transivania Nuts.

Eugen Odainîi este oenolog, fiind implicat de mai bine de 20 de ani în producția de vinuri. De fapt, este a treia generație de oenologi în familie. Este managerul locației și cel care ne-a prezenat experiența Unio Vini.

Unio Vini, locul II pe Trip Advisor, într-un an

Într-un an, restaurantul a ajuns pe locul II în topul resturantelor din Alba Iulia, pe platfoma Trip Advisor.

”Cel mai bun restaurant din Alba Iulia, în opinia mea, pentru fine dining. Elegant, cu o ambianță superbă și muzică. Servirea a fost una de top, foarte profesionistă. Mâncarea a fost delicioasă, în special ”mușchiul de vită”. De asemenea un stoc excelent de vin, ideal pentru degustări de vin, evenimente corporate și întâlniri”, este una dintre recenziile lăsate pe siteul de specialitate.

”O seară frumoasă alături de familie. Restaurantul este foarte frumos, mi-a plăcut mult designul, un loc foarte curat, iar baia impecabilă, ceea ce este foarte important.

Mâncarea a fost foarte bună și am așteptat doar 20 de minute pentru ea, iar băuturile au venit în mai puțin de cinci minute. Ne-a plăcut mult faptul că este ”kids friendly”, au un meniu pentru copii și băuturi pentru cei mici, chiar dacă este un resturant de lux, un loc special. Ne-am bucurat foarte mult de timpul petrecut, cu o priveliște superbă, iar bradul de Crăciun este WOW (n.r. familia a fost la Unio Vini în decembrie 2024)”, este o recenzie lăsată de o femeie care a luat cina alături de familie.

O experiență culinară

”Fiecare vizită, chiar și un prânz banal, poate fi o experiență aici la Unio Vini, și nu-i neaparat să fii pregătit cu cunoștințe, cu timp, adică orice vizită poate deveni o amintire pe viață.

Asta încercăm să facem și datorită abordării pe care am spus-o, multă lume a rămas surprinsă și asta cred că a fost cheia faptului că doar într-un singur an am reușit să ajungem în topurile celor mai mari agregatori de restaurante din lume pe TripAdvisor. Un simplu prânz la voi se poate transforma într-o experiență culinară, dar și într-o experiență în lumea vinurilor”, a spus Eugen Odainîi.

Meniu cu produse pentru toate gusturile la un preț corect

Meniul a fost făcut în așa fel încât să acopere o gamă variantă de gusturi culinare. De la preparate de bază precum paste carbonara și până la vită kobe, cei de la Unio Vini au gândit atât pentru cei care vor o mâncare mai simplă, dar și pentru cei care vor ceva mai sofisticat.

Însă, aceștia pun accent pe prețul corect. Un preț corect pentru orice buzunar, mai subliniază acesta.

Meniul a fost gândit de chef Roland Szegedi, iar Grigorean Samvel este ”sous chef”.

„Am ajuns să construim un meniu care se asociază cu vinuri. Deci, practic, poți găsi preparate începând de la brânzeturi tradiționale, de la preparate care caracterizează fiecare zonă a României și până la preparate simple cu care interacționăm în fiecare zi, cum ar fi lasagna sau paste. Putem începe cu o carbonara și putem finaliza dacă vrem o experiență specială cu o vită Kobe, pe care tot o avem în meniu”, a mai explicat Eugen.

Roland este ”bucătarul care în 2019 a luat titlul de cel mai bun bucătar din Transilvania, conform ghidului Gault&Millau. El fiind local aici din Alba Iulia, împreună cu el am construit meniul din 24 de preparate de bază, care a fost atent gândit astfel ca să nu sperie prea mult consumatorul prin denumire, care să impresioneze prin gust și care să fie o asociere perfectă pentru vinuri. Asta am urmărit cu el”, a mai precizat Eugen.

Ideal pentru un prânz, o cină sau evenimente corporate

Pe lângă un prânz sau o cină în familie, echipa Unio Vini poate livra o experiență memorabilă și pentru zona corporate.

”Pe lângă faptul că noi avem oaspeții care pășesc pragul pentru o experiență în familie, segmentul corporate la fel este binevenit la noi.

Deoarece acest segment de fiecare dată caută o experiență pentru parteneri, pentru colegii de lucru, pentru angajați și locul deja este o experiență prin faptul că este în Cetatea Alba Carolina are un concept, are o identitate.

La noi se pot organiza mese prin care vinul este prezentat, deci nu e neapărat să programezi o degustare de vinuri cu un specialist, fiindcă o ai deja inclusă by default în experiența propriu-zisă.

Ai venit cu oaspeții cu partenerii de afaceri, ne-ai anunțat, 10-12 persoane până în 32 de persoane pe interior și pe terasă maxim 60 de persoane. Un număr de oaspeți pe care putem să îi gestionăm și să le oferim experiența despre care tot povestim.

Suntem deschiși, avem pregătirea ca să putem oferi acea degustare de vinuri ad hoc la masă, adică un wine food pairing, o asociere de vinuri cu mâncare, unde fiecare vin este prezentat și asociat cu mâncarea care este adusă oaspeților”, a mai punctat Eugen.

Prezentarea din cramă și povestea Unio Vini și planurile pentru 1 Decembrie 2025

De ce este special restaurantul din Alba Iulia? Pentru experiența pe care o oferă după masă. Eugen te va invita în crama Unio Vini, unde vei afla secretul lor. Mai exact, secretele din spatele poveștii Unio Vini.

Numele Unio Vini vine în primul rând de la unire. O unire a vinurilor roșii din mai multe regiuni ale României. Fiind oenolog, Eugen a creat un cupaj de vinuri și un produs special pe care îl vor lansa de Ziua Națională a României, 1 Decembrie 2025. Este vorba despre o ediție limitată de 1918 sticle de vin.

”Ideea a început încă de la Vinoteca Hugo, locație care de fapt a pus bazele proiectului nostru Unio Vini. O colecție de peste 16.000 de sticle de vin, cu două săli de degustare unde se pot face evenimente private.

Un loc care cândva a fost rezervă de stat a României datorită condițiilor ideale de păstrare a vinurilor. Un loc pe care l-am valorificat începând din 2008, după o restaurare așa destul de ambițioasă și pe care l-am pus în circuitul turistic, vitivinicol și de acolo am primit feedback-urile din partea watcher-ilor noștri despre necesitatea sau despre obligația morală a noastră să creăm și noi un vin al nostru”, a explicat Eugen.

În crama de la Unio Vini veți putea afla de la Eugen povestea restaurantului și cum au ajuns să facă un vin al lor care să reprezinte Alba Iulia, orașul unirii.

Restaurantul Unio Vini se află în Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina, la adresa Strada Apulum 2.

Meniul poate fi consulat pe site-ul restaurantului sau mai jos, în articol.

AICI: Meniu Mâncare Unio Vini

AICI: Meniu Vinuri la Unio Vini

