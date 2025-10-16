Connect with us

Câmpeni

VIDEO: Urs surprins de camerele din Parcul Natural Apuseni: „Ursul își potolește setea. Vă reamintim să păstrați distanța”

urs bea apa. parcul natural apuseni

Un urs care își potolește setea a fost surprins de camerele de monitorizare ale Parcului Natural Apuseni.

„Ursul își potolește setea. Vă reamintim să păstrați distanța față de animalele sălbatice și să nu le hrăniți. Natura merită respectul nostru”, au transmis joi reprezentanții Parcului Natural Apuseni.

Ursul brun (Ursus arctos) este un animal deosebit de puternic, aparținând familiei Urside. Are un corp de până la 2,5 metri lungime, o înălțime la greabăn de până spre 1,5 metri și o greutate maximă de 600 de kilograme.

Cu ajutorul mirosului său foarte fin, mamiferul poate detecta mâncare și de la câțiva kilometri distanță. Centrul mirosului din creierul ursului este de cinci ori mai dezvoltat decât al omului.

Urșii sunt animale omnivore, hrana lor fiind vegetală, dar și de origine animală, de la pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.

Ursul brun poate trăi până la 30 de ani în natură și până la 50 de ani în captivitate. Acesta are o blană deasă, mult apreciată, cu două rânduri de peri, spicul și puful.

În România, unde există una dintre cele mai dezvoltate populații de urs din Europa, urșii trăiesc în pădurile din zona montană a lanțului carpatic.

Parcul Natural Apuseni este o arie protejată de interes național, întinsă pe teritoriile administrative ale județelor Alba, Cluj şi Bihor, în partea central-estică a Munţilor Apuseni. Cu o suprafață de 75.784 hectare, adăposteşte mai multe specii de animale, păsări, peşti şi reptile.

Foto/Video: Parcul Natural Apuseni

