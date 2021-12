Violență în familie la Alba Iulia: Bărbat cu dosar penal după ce ar fi strâns-o de gât pe partenera sa

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila și șeful DSU, Raed Arafat, au anunțat duminică noi măsuri pentru prevenirea infectării cu Omicron în România.

Luni CNSU va discuta noile măsuri, urmând a fi apoi supuse votului, a precizat secretarul de stat Raed Arafat.

Nu există măsuri suplimentare în privința vaccinaților, au precizat autoritățile, cu o excepție: persoanele vaccinate și care vin din țări din afara UE trebuie să prezinte test PCR. De asemenea, se introduce, din 20 decembrie, formularul Passenger Locator Form (PLF) pentru cei care intră în țară.

Principalele măsuri comunicate oficial

”S-a discutat ca, pentru limitarea răspândirii Omicron, românii și alți cetățeni UE care vin din țările terțe vor prezenta test RT PCR, obținut cu cel mult 48 de ore înaintea călătoriei. Cei care nu sunt vaccinați vor intra în carantină zece zile. Cei care vin din alte țări UE vor continua să prezinte certificatul verde, care să ateste respectiv vaccinarea, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile sau rezultatul negativ al unui test RT PCR, obținut cu cel mult 72 de ore înaintea călătoriei.

Persoanele nevaccinate și netrecute prin boală în ultimele șase luni, care călătoresc din alte state membre UE aflate în zona roșie urmează a fi carantinate zece zile. Persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală în ultimele șase luni și care nu prezintă test RT PCR realizat cu 72 de ore înaintea călătoriei vor fi carantinate pentru 14 zile.

Se va actualiza lista statelor din Africa, ai căror cetățeni nu pot intra temporar în România. Aceste propuneri urmează a fi aprobate prin Hotărâre CNSU.

Având în vedere numărul mare de români așteptați să revină în țară în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru protejarea populației și facilitarea liberei circulații, în contextul apariției și extinderii noii tulpini Omicron, a fost analizată utilizarea, începând cu data de 20 decembrie, la intrare în România a formularului de localizare a pasagerului. La nivel guvernamental, se va elabora în acest sens o strategie de comunicare pentru folosirea tuturor vectorilor de informare și o cale nouă de legătură, între țară și românii din diaspora”, se precizează într-un comunicat al Guvernului.

Declarații Alexandru Rafila:

Test PCR obținut cu cel puțin 48 de ore înainte pentru cei care vin din afara UE, din state terțe. Cei navaccinați intră în carantină 10 zile

Cei care vin din alte ţări, dar din spaţiul UE, vor continua să prezinte, ca şi până în prezent, certificatul verde care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR, obţinut cu cel mult 72 de ore înaintea călătoriei.

Persoanele nevaccinate care nu au trecut prin boală în ultimele 6 luni, care călătoresc din alte state membre ale UE aflate în zona roşie, urmează să fie carantinate timp de 10 zile

Nu se pune problema utilizării certificatului verde la slujbele religioase. Asta nu înseamnă că nu ne dorim sprijin din partea Bisericii pentru respectarea măsurilor

De când intră în vigoare testele PCR? Într-un interval cuprins între 48 și 72 de ore, rămâne să stabilim, pentru ca oamenii să fie informați

Formularul PLF va fi obligatoriu, trebuie completat de către toți cei care intră în țară. Acest formular e un pas de aliniere, poate cam târziu, cu celelelalte state UE

În cazul copiilor, probabil, cel puțin pentru cei care vin din UE, nu va fi necesar testul PCR la intrarea în țară dacă au vârsta sub 12 ani

Vaccinarea, cu siguranță, reduce impactul infecției. Dovada cea mai bună este că cele două persoane depistate cu tulpina Omicron erau vaccinate și au simptome minore

Vor fi măsuri și pentru persoanele vaccinate anti-COVID?

Nu există măsuri suplimentare în privința vaccinaților, cu o excepție: persoanele vaccinate și care vin din țări din afara UE trebuie să prezinte test PCR

Declarații Raed Arafat:

Cei care intră în țară trebuie să prezinte un formular Passenger Locator Form (PLF). Acest formular va fi implementat din 20 decembrie

„Trebuie să luăm măsuri care poate vor fi temporare, până ne lămurim ce este cu această tulpină. Știți bine că în afară de faptul că este mai transmisibilă avem extrem de puține informații legate de evoluția clinică a pacienților infectați cu această tulpină și de eficacitatea răspunsului imun după vaccinare sau după boală față de această nouă tulpină”, a declarat Alexandru Rafila.

Duminică, de la ora 11.00, s-a desfășurat o întâlnire de lucru la sediul Guvernului, convocată de premierul Nicolae Ciucă. Au participat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, Adriana Pistol.

Cele două persoane confirmate cu Omicron, simptome minore

Alexandru Rafila a anunțat că cele două persoane care au fost diagnosticate cu Omicron în România au simptome minore sau sunt chiar asimptomatice.

„Nu sunt probleme deosebite, e adevărat ele au fost vaccinate, dar asta nu face altceva decât să pledeze pentru utilitatea vaccinării. (…) Vor sta 14 zile în izolare”, a spus ministrul.

Primii doi pacienți confirmați în România cu varianta Omicron – o femeie în vârstă de 48 de ani din județul Brașov și un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Vaslui, repatriați pe 30 noiembrie din Africa de Sud – sunt în stare bună. Unul dintre ei este asimptomatic, iar celălalt are simptome foarte ușoare, de „răceală banală”.

Ambii pacienți erau vaccinați împotriva COVID, a anunțat ministrul.

Nas înfundat, puțină răgușeală

Femeia confirmată cu Omicron a relatat situația ei la Antena 3.

„Inițial am aflat de la televizor că la testul antigen am ieșit negativ toţi. Dimineața m-au sunat că sunt pozitivă. Nu am avut simptome. Nu am simptome de COVID, am simptome de răceală, pur şi simplu. Nas înfundat, putină răgușeală. Miros, gust am. Un pic m-am speriat. O să mă sune şi mâine să vadă dacă e nevoie de o evaluare. Nu ştiu ce o fi mâine.

Copilului o să îi facă test la 8 zile, la fel şi cumnatului meu cu care am călătorit. Şi el este negativ. Peste tot unde am fost se purta mască, ne dezinfectau, nu ştiu. Este posibil să fi luat din avion că acolo au fost mai mulţi cetățeni din Polonia, Spania, Polonia, Bulgaria, au fost cei de la rugby toată echipa. Dacă se răspândește aşa de rapid, este posibil”, a spus D.B., femeia confirmată cu noua tulpină Omicron în România, pentru Antena 3.

Femeia a călătorit la sfârşitul lunii noiembrie în Africa de Sud împreună cu fiulei și a prins momentul închiderii traficului aerian, astfel că după demersurile efectuate de MAE, au venit cu avionul TAROM în care a venit şi echipa de rugby. Fiul nu a fost confirmat pozitiv COVID.

Repatriați din Africa de Sud

Au fost repatriați din Africa de Sud și au ajuns la Baia Mare 29 de sportivi Aceștia au fost testați și li s-au asigurat condițiile pentru carantinare. Echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare a fost repatriată din Africa de Sud, în cursul nopţii de 30 noiembrie spre 1 decembrie, cu o cursă specială TAROM şi a intrat în carantină.

Cele 29 de persoane au aterizat în noaptea de marţi spre miercuri cu o cursă TAROM pe Aeroportul Internaţional Maramureş. Ele au fost testate şi s-au recoltat probe RT-PCR în Africa de Sud, Kenya, dar şi la sosirea pe aeroport de către personal medical din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş.

Alți 46 de cetăţeni români şi 24 de cetăţeni străini repatriaţi din Africa de Sud au aterizat, marţi după-amiază, cu o aeronavă a companiei TAROM, la Baza Aeriană 90. Toți cetățenii români reveniți din Africa de Sud au fost testați.

Trei dintre ei – sportivul de la echipei de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare și doi cetățeni din Brașov și Vaslui – au avut teste pozitive la întoarcerea în țară și s-a trecut la secvențiere pentru varianta Omicron.

În cazul celor doi cetățeni din Brașov și Vaslui s-a confirmat infecția cu varianta Omicron, iar în cazul sportivului de la Stiința Baia Mare se așteaptă în continuare rezultatul secvențierii.

