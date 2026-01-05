Connect with us

Blaj

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet

Publicat

acum O oră

Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin, debutează în 2026 cu un duel pentru locul 3 din grupa A în Liga Campionilor, pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet. Antrenorul Guillermo Naranjo Hernández spune că echipa este pregătită pentru primele meciuri oficiale ale anului.

Volei Alba Blaj va întâlni joi, 8 ianuarie, de la ora 21:00 (ora României), în deplasare, Volero Le Cannet (Franța), în etapa a treia a Grupei A din ZEREN Group Champions League Volley 2026.

Campioana României va juca apoi cu CSO Voluntari, în Alba Blaj Arena, duminică, 11 ianuarie, de la ora 18:00, în derby-ul primei etape a returului primei faze a Diviziei A1 Feminin.

La finalul „meciului fanilor”, disputat sâmbătă, antrenorul Guillermo Naranjo Hernández a vorbit despre primele meciuri din acest an, despre cele două jucătoare transferate în această iarnă, dar și despre programul infernal pe care campioana României îl are în acest început de an, în care va disputa nouă meciuri în mai puțin de o lună de zile.

„Avem meciul de la Le Cannet, care este foarte important pentru noi, pentru că întâlnim adversarul cu care ne luptăm pentru poziția care duce în Cupa CEV. Apoi, în weekend, jucăm cu CSO Voluntari, echipă cu care ne luptăm pentru prima poziție în campionat, iar o săptămână mai târziu jucăm la Dinamo, o altă contracandidată la campionat. Sunt mulțumit de modul în care s-au prezentat fetele la acest meci și cred că echipa este pregătită pentru meciurile oficiale.

Este un program foarte încărcat și mă bucur că ne-am întărit cu jucătoare precum Ana Escamilla și Marija Miljević, iar eu sunt convins că ele vor ajuta mult echipa. Avem atât de multe meciuri într-o perioadă atât de scurtă de timp - în care vom juca patru meciuri în Liga Campionilor, vom întâlni două dintre cele trei contracandidate la titlu și mai avem și Cupa României - și pentru mine toate jucătoarele sunt importante, pentru că vom fi nevoiți să facem schimbări, pentru a fi proaspeți la meciurile care vor urma”.

sursa, foto: Volei Alba Blaj

