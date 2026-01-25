Doi bărbați din Alba s-au ales cu dosare penale după ce au fost opriți în trafic. Ce au descoperit polițiștii

Doi bărbați din Alba s-au ales cu dosare penale după ce au fost opriți în trafic, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Polițiștii au descoperit că aceștia conduceau sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 24/25 ianuarie, în jurul orei 1.40, polițiștii Postului de Poliție Sântimbru au oprit, pentru control, pe raza localității Ighiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din Ighiu.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,75 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În aceeași noapte, în jurul orei 1.20, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Drăgana din oraș, un autoturism condus de un bărbat de 25 de ani, din Cugir.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilometru, a reieșit valoarea de 0,79 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Cei doi au fost conduși la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

