Scandal la Albac. Bărbat reținut după ce și-a amenințat cumnatul și a distrus ușa și un geam din casa acestuia

Scandal la Albac. Bărbat din comună a fost reținut de polițiști. Și-ar fi amenințat cumnatul și a distrus ușa și un geam al casei acestuia. Totul s-a petrecut pe fondul consumului de alcool. A fost emis și ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 24 ianuarie, în jurul orei 14.10, un bărbat de 44 de ani din Albac, în timp ce se afla la locuința cumnatului său, în vârstă de 33 de ani, din comună, ar fi distrus ușa de acces și un geam al imobilului.

Totodată, l-ar fi amenințat cu acte de violență, pe bărbatul de 33 de ani.

Scandalul s-a petrecut pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii.

Polițiștii Postului de Poliție Albac au luat măsura reținerii, sâmbătă, pentru 24 de ore, față de bărbatul de 44 de ani. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și distrugere.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

