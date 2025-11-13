Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 14-16 noiembrie: o zi mai răcoroasă apoi se încălzește. Prognoza meteo în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 14-16 noiembrie: vineri va fi mai frig la altitudini mici în județul Alba. Se încălzește sâmbătă și duminică, până la maxime de 12-14 grade.
La munte, temperaturile scad duminică, zi în care sunt anunțate și câteva ploi.
Maximele vor varia între 8 și 12 grade la Arieșeni și Oașa.
Noaptea va fi frig. Minimele în majoritatea zonelor din județ vor fi între 1 și 6 grade.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 14 noiembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 15 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 16 noiembrie
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță
Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie/burniță
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie/burniță
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros
sursa: accuweather.com
