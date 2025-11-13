Vremea de weekend în Alba, 14-16 noiembrie: o zi mai răcoroasă apoi se încălzește. Prognoza meteo în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 14-16 noiembrie: vineri va fi mai frig la altitudini mici în județul Alba. Se încălzește sâmbătă și duminică, până la maxime de 12-14 grade.

La munte, temperaturile scad duminică, zi în care sunt anunțate și câteva ploi.

Maximele vor varia între 8 și 12 grade la Arieșeni și Oașa.

Noaptea va fi frig. Minimele în majoritatea zonelor din județ vor fi între 1 și 6 grade.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 14 noiembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Oaşa: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 15 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 16 noiembrie

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie/burniță

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie/burniță

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros

sursa: accuweather.com

