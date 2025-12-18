Vremea de weekend în Alba, 19-21 decembrie: Temperaturi în scădere și condiții de ceață. Prognoza meteo pe zile, în localități

Vremea de weekend în Alba, 19-21 decembrie: temperaturile scad la finalul acestei săptămâni. Vor fi condiții de ceață în mai multe zone din județ.

Temperaturile maxime se vor situa vineri între 6 și 10 grade și apoi vor ajunge la 4 - 5 grade, duminică. Începând de sâmbătă, minimele vor fi predominant sub zero grade.

Va fi vreme cu nori și soare. Este posibil să se formeze ceață, mai ales dimineața și seara.

La munte, vor fi între 4 și 5 grade și minime negative.

Vremea de weekend în Alba, 19 - 21 decembrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 19 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori

minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare

minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori

minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori

minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 20 decembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare

minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori

minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori

minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 21 decembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare

minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori

minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși Zlatna : minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soarele iese puțin din nori Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori

minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori

minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare

sursa: accuweather.com

