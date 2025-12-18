Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 19-21 decembrie: Temperaturi în scădere și condiții de ceață. Prognoza meteo pe zile, în localități
Vremea de weekend în Alba, 19-21 decembrie: temperaturile scad la finalul acestei săptămâni. Vor fi condiții de ceață în mai multe zone din județ.
Temperaturile maxime se vor situa vineri între 6 și 10 grade și apoi vor ajunge la 4 - 5 grade, duminică. Începând de sâmbătă, minimele vor fi predominant sub zero grade.
Va fi vreme cu nori și soare. Este posibil să se formeze ceață, mai ales dimineața și seara.
La munte, vor fi între 4 și 5 grade și minime negative.
Vremea de weekend în Alba, 19 - 21 decembrie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 19 decembrie
- Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
- Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
- Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori
- Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit
- Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
- Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
- Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare
- Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; parțial însorit
- Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori
- Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori
- Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
- Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 20 decembrie
- Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
- Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare
- Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
- Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
- Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
- Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
- Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
- Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
- Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori
- Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare cu nori
- Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori
- Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 21 decembrie
- Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
- Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare
- Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare cu nori
- Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit
- Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
- Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
- Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
- Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
- Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori
- Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare cu nori
- Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
- Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși apoi soare
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.