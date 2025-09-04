Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 5-7 septembrie: foarte cald, câteva furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 5-7 septembrie: va fi foarte cald la finalul acestei săptămâni. Vineri este Cod Galben de caniculă în majoritatea localităților din județ. Temperaturile urcă la 32 de grade, valori neobișnuite pentru această perioadă.
Duminică, se mai răcorește. Temperaturile scad cu câteva grade, până la 27-29 de grade. Însă sunt anunțate furtuni în tot județul.
La munte, maximele vor varia între 20-23 de grade la Oașa și 22-25 de grade la Arieșeni.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 5 septembrie
Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare printre nori înalți
Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare printre nori înalți
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți
Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; înnorare accentuată
Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare printre nori înalți
Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare printre nori înalți
Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare printre nori înalți
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare printre nori înalți
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 6 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare printre nori înalți
Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare printre nori înalți
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare printre nori înalți
Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare printre nori înalți
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 7 septembrie
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; furtună
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; furtună
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; furtună
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună puternică
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună puternică
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; furtună
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; furtună
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; furtună
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros
sursa: accuweather.com
