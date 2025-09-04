Vremea de weekend în Alba, 5-7 septembrie: foarte cald, câteva furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 5-7 septembrie: va fi foarte cald la finalul acestei săptămâni. Vineri este Cod Galben de caniculă în majoritatea localităților din județ. Temperaturile urcă la 32 de grade, valori neobișnuite pentru această perioadă.

Duminică, se mai răcorește. Temperaturile scad cu câteva grade, până la 27-29 de grade. Însă sunt anunțate furtuni în tot județul.

La munte, maximele vor varia între 20-23 de grade la Oașa și 22-25 de grade la Arieșeni.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 5 septembrie

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare printre nori înalți

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare printre nori înalți

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare printre nori înalți

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare printre nori înalți

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare printre nori înalți

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare printre nori înalți

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare printre nori înalți

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 6 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare printre nori înalți

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare printre nori înalți

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare printre nori înalți

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare printre nori înalți

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 7 septembrie

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; furtună

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; furtună

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; furtună

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună puternică

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; furtună puternică

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; furtună

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; furtună

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; furtună

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; furtună

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

