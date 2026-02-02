Vremea în Transilvania și în țară până în 15 februarie: când și cât de mult cresc temperaturile. Prognoza meteo pe regiuni

Vremea până în 15 februarie. Urmează o perioadă cu temperaturi neobișnuit de mari. De la maxime de 0-4 grade la începutul săptămânii se va ajunge la 8-11 grade din a doua jumătate a intervalului, în Transilvania.

În Banat, maximele cresc până la 13-14 grade, în sud ajung doar la 8-9 grade, iar în Moldova va fi mai frig: 3-4 grade.

În weekend temperaturile scad ușor și sunt anunțate ploi, în unele zone din Transilvania, Banat și Moldova.

Vezi și Vremea în Alba în săptămâna 2 - 8 februarie

Apoi maximele cresc iar, în 9-11 februarie și scad din nou din 12 februarie. O nouă perioadă cu ploi și chiar ninsori va fi în 11-13 februarie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni în regiuni din țară.

Vremea până în 15 februarie: TRANSILVANIA

Vremea se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie. Mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 8-10 grade

Media temperaturilor nocturne va urca de la -8 grade, până la 0-1 grad.

Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere. Media maximelor va ajunge la 3 grade, iar a minimelor la -4 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Vremea până în 15 februarie: LA MUNTE

După primele două zile din interval, mediile valorilor diurne vor crește semnificativ, de la -6...-5 grade, până la 1...2 grade.

Media temperaturilor nocturne va varia de la -11...-10 grade, până spre -4...-2 grade. Aceste valori se vor menține până în jurul datei de 11 februarie.

Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor avea tendința de scădere. Media maximelor va ajunge la -3...-2 grade, iar a minimelor la -7 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Vremea până în 15 februarie: BANAT

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie. Se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă până în data de 10 februarie.

Mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 10-12 grade, iar a celor nocturne de la -6 grade, până la 2-3 grade.

Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor tinde să scadă; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare după data de 6 februarie.

Vremea până în 15 februarie: CRIȘANA

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie. Mediile regionale diurne vor crește de la 1 grad, până la 12-13 grade. Cele nocturne vor varia de la -2 grade, până spre 2-3 grade.

Până în data de 10 februarie, deși valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor marca o scădere, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 10 grade și ale minimelor de 2 grade.

Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere; media maximelor va ajunge la 4 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Vremea până în 15 februarie: MARAMUREȘ

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie. Va fi o creștere a mediilor regionale diurne de la 2 grade, până la 10-11 grade, iar a celor nocturne de la -4...-3 grade, spre 1-2 grade.

Până în data de 11 februarie, deși valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor marca o scădere, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei. Mediile maximelor vor fi în jurul a 8 grade și ale minimelor de 0-1 grad.

Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere; media maximelor va ajunge la 3-4 grade, iar a minimelor la -4 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Vremea până în 15 februarie: MOLDOVA

După prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie. Chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie.

Mediile valorilor diurne vor ajunge de la -7 grade, până la 5-6 grade, iar a celor nocturne de la -14 grade, până la -1...0 grade.

Până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere. Media maximelor va ajunge la 1 grad, iar a minimelor la -5 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Vremea până în 15 februarie: DOBROGEA

După primele două zile din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie. Chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 11 februarie.

Mediile valorilor diurne vor ajunge de la -5 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -10 grade, până la 2-4 grade.

Ulterior, valorile termice vor marca o scădere. Media maximelor va ajunge la 6 grade, iar a minimelor la 0 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Vremea până în 15 februarie: MUNTENIA

După primele două zile din interval, valorile termice vor fi în creștere semnificativă până în data de 7 februarie. Va fi o creștere a mediilor regionale diurne de la -4 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -9...-8 grade, până spre 1...2 grade.

Până în data de 11 februarie, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei. Mediile maximelor se vor menține în jurul a 10 grade și ale minimelor la 1 grad.

Ulterior, valorile termice vor fi în scădere. Media maximelor va ajunge la 5-6 grade, iar a minimelor la -2 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Vremea până în 15 februarie: OLTENIA

După primele două zile din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie. Chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, până în data de 11 februarie.

Mediile valorilor diurne vor ajunge de la -3...-2 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -9 grade, până la 1 grad.

Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere. Media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -2 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News