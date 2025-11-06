Vremea de weekend în Alba, 7-9 noiembrie: Se încălzește ușor, câteva ploi. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 7-9 noiembrie: temperaturile cresc ușor la finalul acestei săptămâni. Maximele vor ajunge la 13-14 grade. Sunt anunțate și câteva ploi.

Precipitații vor fi vineri și sâmbătă în mai multe zone din județ. Minimele se vor situa între 2 și 6 grade Celsius.

La munte, temperaturile urcă până la 7-8 grade (Oașa), respectiv 8-9 grade (Arieșeni).

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 7 noiembrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; aversă

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 8 noiembrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; aversă

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 9 noiembrie

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

sursa: accuweather.com

