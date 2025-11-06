Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 7-9 noiembrie: Se încălzește ușor, câteva ploi. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 7-9 noiembrie: temperaturile cresc ușor la finalul acestei săptămâni. Maximele vor ajunge la 13-14 grade. Sunt anunțate și câteva ploi.
Precipitații vor fi vineri și sâmbătă în mai multe zone din județ. Minimele se vor situa între 2 și 6 grade Celsius.
La munte, temperaturile urcă până la 7-8 grade (Oașa), respectiv 8-9 grade (Arieșeni).
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 7 noiembrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; aversă
Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată
Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; aversă
Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 8 noiembrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; aversă
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse
Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 9 noiembrie
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie/burniță
Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
