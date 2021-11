VREMEA în luna decembrie. Zilele cu ninsori și temperaturi mai scăzute. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în țară

Vineri s-au deschis târgurile de Crăciun de la Sibiu și din Cluj-Napoca. Accesul este permis doar pe baza certificatului verde.

La Sibiu, Târgul de Crăciun din Piaţa Mare este deschis între orele 11.00 şi 21.00, în perioada 26 noiembrie – 2 ianuarie.

Cea mai căutată atracţie în ultimii ani, gigantica roată panoramică, a revenit în Piaţa Mare. De asemenea, este funcțional patinoarul. Cei mici şi cei mari vor putea patina în fiecare zi, între orele 9.30 şi 21.00. Cei care nu au echipament îl pot închiria de la centrul patinoarului, costul fiind de 15 lei, iar biletul de intrare tot 15 lei.

Moş Crăciun îşi va da întâlnire cu copiii, în căsuţa lui, din mijlocul acestui târg, unde vor fi ateliere. Durata unui atelier este de 40 de minute, iar toate locurile destinate grupelor din şcoli şi grădiniţe au fost epuizate în mai puţin de o zi de la deschiderea sistemului de rezervări.

Faţă de anii precedenţi, târgul este organizat în interiorul unui perimetru închis, ce permite verificarea tuturor participanţilor.



„Am închis perimetrul, am planificat două intrări şi două ieşiri. În funcţie de momentele în care noi ştim că s-ar putea aglomera vom avea mai multe fluxuri de intrare.

Am redus numărul de căsuţe cu aproximativ 30 la sută şi am crescut spaţiile disponibile. Unele elemente au fost eliminate, care ocupau mult spaţiu, precum trenuleţul pentru copii, era foarte frumos, dar lua mult spaţiu, şi o pistă de karting. Câţiva vizitatori vor avea ceva mai puţin de văzut, dar pentru restul va fi mai mult spaţiu”, a spus Andrei Drăgan Răduleț, organizatorul Târgului de Crăciun.

Conform acestuia, au fost menţinute roata paronamică, patinoarul, bradul mare şi proiecţiile de pe clădirile din Piaţa Mare.

„Nu vom avea în schimb concerte, sunt interzise în spaţii care nu sunt destinate concertelor. (…) Vom avea muzică ambientală”, a mai spus organizatorul. Târgul de Crăciun nu a fost organizat anul trecut la Sibiu.

Voluntarii Crucii Roşii vor testa săptămânal toate persoanele care lucrează la Târgul de Crăciun.

Târgul de Crăciun din Sibiu este un proiect cultural iniţiat în 2007, anul în care Sibiul a deţinut titlul de Capitală Culturală Europeană.

Târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca, în format restrâns

La Cluj-Napoca, Târgul de Crăciun s-a deschis vineri la ora 18.00 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Cu această ocazie a fost pus în funcțiune și iluminatul de sărbători din piață, urmat de un recital Armonia Music.

Cei prezenți au ocazia să urce în roata panoramică instalată în Piața Unirii. Roata are o înălțime de 22 m, 16 gondole cu câte 4 locuri, iar biletul costă 20 de lei. În Târgul de Crăciun funcționează și 45 de căsuțe care vând bunătăți de sezon, potrivit cluj24.ro.

Altă atracție este bradul de 12 metri, iluminat și Căsuța lui Moș Crăciun.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca are loc loc în acest an în perioada 26 noiembrie 2021 – 31 decembrie 2021. Primarul Emil Boc, a declarat, vineri, la un post de radio local, că doar puţin peste 2000 de clujeni vor avea acces simultan la ediţia din acest an a Târgului de Crăciun.

Reguli de acces la târgurile de Crăciun 2021 în România

Conform legislaţiei în vigoare, accesul participanţilor se realizează în limita a 30% din capacitatea spaţiului de desfăşurare a evenimentului şi este permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în baza prezentării Certificatului Digital European COVID-19.

Sunt exceptaţi de la prezentarea acestor documente copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani, însoţiţi de o persoană majoră care se află în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.

Organizatorii au obligaţia de a scana codul QR fără a reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat. Purtarea măştii de protecţie este obligatorie (excepţie: copiii cu vârsta mai mică de 5 ani). La intrare, toţi participanţii vor trece printr-un triaj observaţional/termoscanare.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

surse: Mediafax, Agerpres, Cluj24