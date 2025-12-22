Connect with us

Eveniment

Vremea între Crăciun și Revelion, în Alba. Prognoza meteo anunță nopți și dimineți geroase

frig gheața

Publicat

acum 26 de secunde

Vremea între Crăciun și Revelion, în Alba: Temperaturile vor rămâne pozitive pe parcursul zilei, până după Revelion, dar nopțile vor fi reci. 

De luni și până vineri, vor fi temperaturi situate între 3 și 6 grade Celsius pe parcursul zilei și - 5 grade noaptea.

Vezi și: Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun. Prognoza meteo pentru săptămâna 22 - 28 decembrie

În noaptea de Revelion se vor înregistra - 5 grade în aproape tot județul Alba, cu excepția zonelor de munte, unde va fi mai frig cu 2 până la 4 grade, în funcție de altitudine.

Temperaturile vor continua să scadă spre finalul săptămânii și vor ajunge la un grad în timpul zilei și - 6 grade noaptea (vineri).

Vremea între Crăciun și Revelion în Transilvania

Precipitațiile vor fi frecvente în jurul datelor de 23-25 decembrie și din nou după Anul Nou, când vor predomina lapovița și ninsoarea, inclusiv la munte.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată), potrivit Mediafax.

Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

Temperaturile maxime vor fi în scădere până în data de 24 decembrie, de la o medie de 6 grade în prima zi, până la 2…3 grade în ultima și vor deveni normale pentru această perioadă.

Va urma o scădere treptată a valorilor termice astfel că până la finalul intervalului vor fi temperaturi maxime de -2 până la 0 grade și minime de - 9 până la -7 grade.

Probabilitatea de precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, va fi mai mare, în jurul datei de 24 decembrie, apoi trecător și în general slab cantitativ, după data de 30 decembrie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

frig gheața
Evenimentacum 26 de secunde

Vremea între Crăciun și Revelion, în Alba. Prognoza meteo anunță nopți și dimineți geroase
Actualitateacum 39 de minute

Alba Mall vă urează ”La mulți ani și sărbători memorabile!” (P)
Actualitateacum 60 de minute

CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile de pe cele mai solicitate rute în perioada sărbătorilor de iarnă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 3 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Comunicat: TRANSAVIA, nivel Silver în cel mai important clasament de sustenabilitate din România, CST Index 2025
Economieacum 3 ore

Cât crește impozitul pe mașinile hibride, din 2026. Facilități fiscale eliminate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 3 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 2 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 3 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 10 ore

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 2 zile

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 8 ore

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 4 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie