Vremea între Crăciun și Revelion, în Alba. Prognoza meteo anunță nopți și dimineți geroase

Vremea între Crăciun și Revelion, în Alba: Temperaturile vor rămâne pozitive pe parcursul zilei, până după Revelion, dar nopțile vor fi reci.

De luni și până vineri, vor fi temperaturi situate între 3 și 6 grade Celsius pe parcursul zilei și - 5 grade noaptea.

În noaptea de Revelion se vor înregistra - 5 grade în aproape tot județul Alba, cu excepția zonelor de munte, unde va fi mai frig cu 2 până la 4 grade, în funcție de altitudine.

Temperaturile vor continua să scadă spre finalul săptămânii și vor ajunge la un grad în timpul zilei și - 6 grade noaptea (vineri).

Vremea între Crăciun și Revelion în Transilvania

Precipitațiile vor fi frecvente în jurul datelor de 23-25 decembrie și din nou după Anul Nou, când vor predomina lapovița și ninsoarea, inclusiv la munte.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată), potrivit Mediafax.

Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

Temperaturile maxime vor fi în scădere până în data de 24 decembrie, de la o medie de 6 grade în prima zi, până la 2…3 grade în ultima și vor deveni normale pentru această perioadă.

Va urma o scădere treptată a valorilor termice astfel că până la finalul intervalului vor fi temperaturi maxime de -2 până la 0 grade și minime de - 9 până la -7 grade.

Probabilitatea de precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, va fi mai mare, în jurul datei de 24 decembrie, apoi trecător și în general slab cantitativ, după data de 30 decembrie.

