Connect with us

Eveniment

Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun. Prognoza meteo pentru săptămâna 22 - 28 decembrie

vremea in alba

Publicat

acum O oră

Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun. Prognoza meteo pentru săptămâna 22 - 28 decembrie. În intervalul 22–28 decembrie, vremea în județul Alba va fi în general rece, cu temperaturi potrivite pentru data din calendar.

La începutul săptămânii, valorile termice se vor situa în jurul mediilor normale, cu cerul predominant noros, dar și perioade scurte de înseninare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 6 grade Celsius. Minimele vor coborî frecvent sub pragul înghețului.

Mijlocul săptămânii aduce instabilitate atmosferică. Sunt anunțate precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Spre finalul săptămânii, vremea se va răci dimineața, dar va deveni mai stabilă și predominant însorită, cu maxime ușor mai ridicate. Nopțile rămân geroase, în special în depresiuni și la munte.

Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun

Vremea în Alba în Ajunul Crăciunului (24 decembrie): vremea va fi capricioasă în județul Alba. Sunt anunțate precipitații mixte, cu ploaie și lapoviță în zonele joase și ninsoare la munte. Temperaturile vor fi apropiate de 0 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros.

Vremea în Alba de Crăciun (25 decembrie): temperaturile vor rămâne scăzute dimineața, cu minime negative, însă maximele vor urca până la 4–5 grade Celsius. Nu mai sunt anunțate precipitații.

Vremea în Alba, în săptămâna 22 - 28 decembrie decembrie

Vremea în Alba: Luni, 22 decembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Vremea în Alba: Marți, 23 decembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși apoi soare

Vremea în Alba: Miercuri, 24 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câțiva fulgi

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burrniță

Vremea în Alba: Joi, 25 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Vineri, 26 decembrie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; însorit

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Sâmbătă, 27 decembrie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Vremea în Alba: Duminică, 28 decembrie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 54 de secunde

Statul ar putea instala lifturi în blocurile vechi. Parlamentarii propun un Program Național de Accesibilizare a Locuințelor
vremea in alba
Evenimentacum O oră

Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun. Prognoza meteo pentru săptămâna 22 - 28 decembrie
Evenimentacum 2 ore

FOTO-VIDEO: Protest pentru reforma justiției, la Alba Iulia. Mai mulți cetățeni au ieșit în fața Prefecturii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 23 de ore

Zile libere fără ”punte” între Anul Nou și Bobotează. Guvernul scurtează minivacanța bugetarilor de la începutul lui ianuarie 2026
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum o zi

Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 2 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum o zi

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 2 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum o zi

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de weekend 20-21 decembrie: Moment cosmic de mare putere și transformare, în pragul solstițiului de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență. Am testat un scenariu în care cineva se îneacă cu mâncare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 3 zile

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie