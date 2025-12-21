Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun. Prognoza meteo pentru săptămâna 22 - 28 decembrie. În intervalul 22–28 decembrie, vremea în județul Alba va fi în general rece, cu temperaturi potrivite pentru data din calendar.

La începutul săptămânii, valorile termice se vor situa în jurul mediilor normale, cu cerul predominant noros, dar și perioade scurte de înseninare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 6 grade Celsius. Minimele vor coborî frecvent sub pragul înghețului.

Mijlocul săptămânii aduce instabilitate atmosferică. Sunt anunțate precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Spre finalul săptămânii, vremea se va răci dimineața, dar va deveni mai stabilă și predominant însorită, cu maxime ușor mai ridicate. Nopțile rămân geroase, în special în depresiuni și la munte.

Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun

Vremea în Alba în Ajunul Crăciunului (24 decembrie): vremea va fi capricioasă în județul Alba. Sunt anunțate precipitații mixte, cu ploaie și lapoviță în zonele joase și ninsoare la munte. Temperaturile vor fi apropiate de 0 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros.

Vremea în Alba de Crăciun (25 decembrie): temperaturile vor rămâne scăzute dimineața, cu minime negative, însă maximele vor urca până la 4–5 grade Celsius. Nu mai sunt anunțate precipitații.

Vremea în Alba, în săptămâna 22 - 28 decembrie decembrie

Vremea în Alba: Luni, 22 decembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Vremea în Alba: Marți, 23 decembrie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși apoi soare

Vremea în Alba: Miercuri, 24 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câțiva fulgi

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burrniță

Vremea în Alba: Joi, 25 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; predominant noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Vineri, 26 decembrie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; însorit

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Sâmbătă, 27 decembrie

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare

Vremea în Alba: Duminică, 28 decembrie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată

sursa: accuweather.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News