Eveniment
Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun. Prognoza meteo pentru săptămâna 22 - 28 decembrie
Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun. Prognoza meteo pentru săptămâna 22 - 28 decembrie. În intervalul 22–28 decembrie, vremea în județul Alba va fi în general rece, cu temperaturi potrivite pentru data din calendar.
La începutul săptămânii, valorile termice se vor situa în jurul mediilor normale, cu cerul predominant noros, dar și perioade scurte de înseninare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 6 grade Celsius. Minimele vor coborî frecvent sub pragul înghețului.
Mijlocul săptămânii aduce instabilitate atmosferică. Sunt anunțate precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.
Spre finalul săptămânii, vremea se va răci dimineața, dar va deveni mai stabilă și predominant însorită, cu maxime ușor mai ridicate. Nopțile rămân geroase, în special în depresiuni și la munte.
Vremea în Alba în Ajun și de Crăciun
Vremea în Alba în Ajunul Crăciunului (24 decembrie): vremea va fi capricioasă în județul Alba. Sunt anunțate precipitații mixte, cu ploaie și lapoviță în zonele joase și ninsoare la munte. Temperaturile vor fi apropiate de 0 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros.
Vremea în Alba de Crăciun (25 decembrie): temperaturile vor rămâne scăzute dimineața, cu minime negative, însă maximele vor urca până la 4–5 grade Celsius. Nu mai sunt anunțate precipitații.
Vremea în Alba, în săptămâna 22 - 28 decembrie decembrie
Vremea în Alba: Luni, 22 decembrie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Vremea în Alba: Marți, 23 decembrie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși, apoi soare
Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși apoi soare
Vremea în Alba: Miercuri, 24 decembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câțiva fulgi
Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burrniță
Vremea în Alba: Joi, 25 decembrie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; predominant noros
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Vineri, 26 decembrie
Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; însorit
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit
Abrud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Sâmbătă, 27 decembrie
Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare
Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare
Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare
Vremea în Alba: Duminică, 28 decembrie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.