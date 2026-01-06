Connect with us

Vremea până în 2 februarie. Gerul Bobotezei și ninsori, apoi variații mari de temperatură. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Publicat

acum O oră

Vremea până în 2 februarie. Temperaturile scad semnificativ săptămâna aceasta. Gerul Bobotezei aduce minime de până la -15 grade Celsius sau chiar mai frig la munte. Va continua să ningă, iar în unele zone va ploua.

Perioade cu precipitații - ninsori sau ploi sunt anunțate până în 7-8 ianuarie și din nou în 11-14 ianuarie. Vor mai fi ploi în 17 ianuarie, în vest și ninsori la munte.

Temperaturile maxime vor varia între -5 (cel mai frig va fi joi, 8 ianuarie) și 5 grade în următoarele două săptămâni. Cele minime vor coborî la -2...-16 grade.

Din 13 ianuarie se încălzește ușor, însă în perioada 18-23 ianuarie va fi iar ger, cu minime de -10...-12 grade.

Regimul termic se apropie de normalul sezonuli după 24 ianuarie, iar din 27 ianuarie vor fi ploi, lapoviță și la munte ninsori.

Luna februarie începe cu maxime de 7-8 grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pe patru săptămâni, până în 2 februarie.

Vremea în săptămâna 5-11 ianuare

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice și local în cele centrale.

Temperaturile vor fi mai ridicate în zonele sud-estice. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice.

Vremea în săptămâna 12-18 ianuarie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specific pentru acest interval în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, dar și ușor mai coborâte, local, în nord-est și centru. În rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 19-25 ianuarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specific pentru acestă săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

