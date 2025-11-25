Vremea până în 22 decembrie: temperaturi mai mari decât cele obișnuite. Prognoza meteo actualizată, pe 4 săptămâni

Vremea până în 22 decembrie: temperaturile vor fi mai mari decât de obicei în următoarele două săptămâni. Până în 27 noiembrie sunt anunțate maxime de 10-15 grade, apoi se ajunge la 7-11 grade.

De 1 Decembrie vor fi 9-10 grade, cu cer mai mult noros. Este posibil să plouă, în 2 decembrie.

În următoarele săptămâni din decembrie, temperaturile vor fi în general de 7-8 grade Celsius. Mai frig va fi în nord-est și nord, după 8 decembrie.

Perioade cu ploi sunt anunțate în 8-11 decembrie. În nord și la munte vor fi și ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 22 decembrie.

Vremea în săptămâna 24-30 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acestă săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, dar și local deficitar în extremitatea de nord și de sud-est a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 1-7 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 8-14 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 15-22 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.

