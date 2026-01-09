Connect with us

Vremea până în 9 februarie: cât ține gerul și perioadele cu ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Publicat

acum O oră

Vremea până în 9 februarie: temperaturile vor fi deosebit de scăzute în următoarea perioadă. Valorile vor scădea mult sub zero grade până la mijlocul săptămânii viitoare.

Duminică și luni sunt anunțate minime de până la -15 grade la altitudini mici. Cel mai frig va fi în Transilvania și la munte. Temperaturile maxime vor fi negative.

Potrivit prognozei prezentate vineri de meteorologi, gerul va dura până vineri, 15 ianuarie, când se încălzește ușor. Maximele vor urca la 3-5 grade în centru și vest, însă în sud și nord-est va fi în continuare frig. Minimele vor fi între -3....-6 grade Celsius.

Săptămâna viitoare sunt anunțate ninsori în sudul țării și la munte.

În săptămâna 19-25 ianuarie, maximele vor ajunge la 4-7 grade Celsius, dar minimele rămân negative. Posibile ninsori vor mai fi în jurul datei de 21 ianuarie. La munte va ninge mai multe zile.

Din 26 ianuarie sunt anunțate din nou temperaturi minime foarte scăzute, până la -10 grade, în Transilvania și la munte (-12 grade).

La începutul lunii februarie se încălzește treptat, până la 7-9 grade. Mai frig va fi în nord, nord-est și la munte. Deocamdată, pentru acest interval, nu sunt anunțate precipitații.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe patru săptămâni, până în 9 februarie.

Vremea în săptămâna 12-18 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 19-25 ianuarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în zonele montane și local în regiunile vestice și sudice. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi local deficitare în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 2-9 februarie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

