Zeci de angajatori, controlați de ITM Alba: Orele suplimentare neplătite și salariile neachitate la timp aduc amenzi

Inspectorii ITM Alba au aplicat 46 de sancțiuni în urma controalelor la zeci de firme din județ. Printre deficiențe se numără neplata orelor suplimentare și neachitarea salariilor la data stabilită în contract.

Astfel, în perioada 26-30 ianuarie 2026, ispectorii de muncă au verificat 71 de angajatori din Alba, cu un total de 342 de angajați.

În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă, au fost identificate 84 de deficiențe și a fost aplicată o amendă în valoare de 5.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în controale

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului.

De asemenea, în urma controalelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost identificate 45 de deficiențe și au fost sancționați 30 de angajatori cu 45 de avertismente.

Principalele deficienţe constatate în controale

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate. Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

