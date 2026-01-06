Zeci de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore. 30 au fost transportate la spital. Atenționări Salvamont

Peste 70 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore. Salvamont atenționează turiștii să manifeste prudență și responsabilitate.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 73 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

În Maramureș au fost cele mai multe (16), în Gorj și la Predeal 7, 5 la Lupeni și câte 4 în Alba, Brașov, Neamț, Voineasa, Vatra Dornei. Alte apeluri (câte 3) au fost în Bihor, Prahova, Mureș. Câte 2 apeluri au fost la Brașov, Cluj, Sibiu, Suceava și unul la Harghita.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 76 de persoane. Dintre acestea, 30 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 58 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane. Salvatorii vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

