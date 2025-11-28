1 Decembrie cu măsuri speciale de securitate la Alba Iulia: MAI a mobilizat 1000 de jandarmi și polițiști. Vine Brigada Specială

Polițiștii și jandarmii se pregătesc pentru Ziua Națională a României, la Alba Iulia. În total aproape 1000 de jandarmi și polițiști au fost mobilizați la Alba Iulia pentru a asigura un climat de liniște la 1 Decembrie. Pe lângâ forțele mobilizate de MAI în teren vor fi prezenți și zeci de pompieri militari. De la București va fi prezentă Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

Doar Jandarmeria va avea la Alba Iulia, în jur de 650 de jandarmi prezenți în teren. De asemenea vor mai fi și jandarmi și prin alte puncte ale județului. Însă aproape toate forțele vor fi în Alba Iulia, pentru ziua de 1 Decembrie.

Este un număr mult mai mare față de anii trecuți, de Ziua Națională a României, unde la Alba Iulia erau prezenți în jur de 400 de jandarmi. Spre exemplu în 2023, au fost prezenți aproape 300 de jandarmi, iar în acest an numărul este dublu.

Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, prezentă la Alba Iulia

O prezență notabilă în acest an, la Alba Iulia, este Brigada Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, o brigadă de elită, care participă la evenimente cu un număr mare de participanți, la proteste sau alte evenimente importante.

Este o brigadă destinată executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, asigurării protecției instituțiilor fundamentale ale statului și neutralizării amenințărilor grave la adresa acestora.

Polițiștii prezenți în teren cu sute de oameni ai legii

Dacă în data de 30 noiembrie, în jur de 230 de polițiști vor fi prezenți pe străzile din Alba Iulia, numărul lor va crește pe 1 decembrie. Mai exact pe 30 noiembrie vor fi prezenți în teren polițiști de la ordine publică, rutieră, investigații criminale, arme, explozivi, substanțe periculoase, transporturi și alte formațiuni.

Apoi, pe 1 decembrie, vor fi prezenți pe străzile din Alba Iulia, peste 300 de polițiști, care vor acționa pentru fluidizarea traficului, prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională și vor asigura intervenția la evenimente.

Polițiștii Serviciului Transporturi vor intensifica acțiunile de patrulare în stațiile de cale ferată și pe trenurile de călători, în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor contra patrimoniului și a celor comise cu violență.

Sute de pompieri, prezenți la datorie

Forțele de ordine vor fi întregite de sute de pomieri prezenți la datorie, pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Vorbim despre 200 de pompieri pregătiți să intervină în cazul producerii unor situații de urgență atât pe parcursul desfășurării festivităților de 1 Decembrie cât și pe raza întregului Municipiu Alba Iulia.

În total vorbim de peste 1000 de forțe de ordine, de la Jandarmerie, Poliție, Pompieri, Poliție locală și alte structuri alte statului Român, care vor participa la Alba Iulia, de 1 Decembrie, ziua Națională a României.

Se estimează peste 25.000 de oameni prezenți la Alba Iulia. Marș AUR și simpatizanții lui Georgescu

Sursele alba24.ro estimează prezența a peste 25.000 de persoane prezente la Alba Iulia de Ziua Națională a României. Liderul partidului extremist, George Simion a anunțat că vrea să strângă la Alba Iulia, într-un marș, în jur de 11.000 de oameni. Marșul va porni din zona Gării CFR din oraș către Obeliscul ”Horea, Cloșca și Crișan”.

De asemenea, simpatizanții pro rusului Călin Georgescu se organizează pentru a merge către Alba Iulia, tot pe 1 decembrie. Aceștia se vor strânge tot la Obelisc, de la ora 09.00.

