VIDEO: Alba Iulia, în a patra zi de iarnă grea. Mașini avariate de zăpadă căzută de pe clădiri, trafic îngreunat pe unele străzi

Publicat

acum 4 secunde

În a patra zi de când ninsorile abundente și depunerile masive de zăpadă au afectat serios circulația în municipiul Alba Iulia, situația nu pare să se îmbunătățească semnificativ. Chiar dacă nu a mai nins în ultimele ore, traficul pe străzile secundare era în continuare afectat, marți după-amiaza.

Zăpada începe să se topească și circulația mașinilor este relativ mai ușoară pe străzi adiacente, însă carosabilul nu este curățat.

 

În plus, au fost semnalate cazuri de mașini serios avariate după ce zăpada a căzut de pe clădiri.

YouTube video

Și unele contrucții au fost afectate. Terasa unui local din centru s-a prăbușit sub greutatea zăpezii.

Sunt anunțate ninsori și în zilele următoare, iar temperaturile vor scădea drastic.

Vor fi condiții de formare a poleiului.

Ultimele articole pe alba24
