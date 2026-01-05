Medicii stomatologi cer amânarea ordinului AP-STOMA privind dezvoltarea serviciilor în spitalele publice. Motivul

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) cere amânarea aplicării Ordinului AP-STOMA. Acesta prevede un nou mod de administrare, finanțare și implementare pentru dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice.

Medicii stomatologi solicită demararea unui proces de consultare reală cu reprezentanții legali ai corpului profesional, în interesul pacienților și al profesioniștilor care poartă răspunderea actului medical.

CMSR atrage atenția că Ordinul Ministerului Sănătății privind Programul AP-STOMA nu poate intra în vigoare fără parcurgerea etapelor legale obligatorii de consultare și avizare a CMSR, prevăzute de legislație.

CMSR: trebuie să se țină cont de realitățile din teren

”CMSR subliniază în mod clar că nu se opune sub nicio formă accesului pacienților la servicii stomatologice în sistemul public de sănătate. Colegiul susține extinderea acestui acces, cu condiția ca măsurile să țină cont de realitățile din teren, de capacitatea efectivă a sistemului și de distribuția resursei umane”, precizează Colegiul, într-un comunicat citat de Agerpres.

În urma publicării proiectului de ordin în procedură de transparență decizională, CMSR a semnalat în mod formal etapele neparcurse de Ministerul Sănătății în ceea ce privește cadrul legal de consultare și avizare, inclusiv lipsa unei consultări instituționale prealabile și a solicitării punctului de vedere al CMSR înainte de inițierea procedurii de adoptare.

Solicitările CMSR

În documentul transmis Ministerului Sănătății, CMSR a evidențiat:

necesitatea respectării rolului legal al CMSR în avizarea programelor și actelor normative cu impact asupra medicinei dentare

riscurile generate de implementarea Programului AP-STOMA fără corelare cu mecanismele existente de finanțare și cu realitățile din teren

importanța reprezentării profesionale în structurile de guvernanță ale programului

nevoia unei abordări strategice, etapizate și complementare pentru dezvoltarea stomatologiei cu suport ATI și pentru prevenție.

”Clarificările necesare vor fi realizate în cadrul unei ședințe comune de lucru între Ministerul Sănătății și CMSR, a cărei organizare este obligatorie potrivit legii. CMSR regretă lipsa consultării prealabile, dar își reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituțional, în beneficiul pacienților și al siguranței actului medical stomatologic”, conform comunicatului.

Programul AP-STOMA

Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public - AP-STOMA - a fost pus pe 29 decembrie 2025 în transparență decizională.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

El a punctat că, până acum, a lipsit o viziune clară de finanțare și un mecanism predictibil care să încurajeze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale.

''M-am consultat cu specialiștii din domeniu. Iar împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătății am livrat o soluție concretă. Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA. AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe'', a transmis ministrul.

Ce se poate finanțat prin AP-STOMA

Prin AP-STOMA se pot finanța:

medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie general

analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților

echipamente medicale esențiale - unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc

consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare

service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare.

