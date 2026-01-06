Verificare RCA online în 2026: cum afli rapid dacă un vehicul are asigurare valabilă și ce informații sunt necesare

Verificarea RCA online este una dintre cele mai simple și utile metode de a te asigura că un vehicul are asigurare valabilă, fie înainte de cumpărare, fie după un incident rutier.

Este important de reținut că verificarea RCA nu înlocuiește documentele necesare într-un dosar de daună și nu garantează automat că totul este în regulă în orice situație, însă oferă o confirmare privind existența unei polițe înregistrate în baza de date.

Datele sunt introduse de asigurători, iar valabilitatea poliței RCA poate fi verificată online, însă pot exista diferențe între informațiile afișate în sistem și cele din documentele fizice, fără ca proprietarul vehiculului să observe acest lucru.

Unde poți verifica și care sunt datele de care ai nevoie

Verificarea RCA online se poate realiza simplu, prin accesarea site-ului AIDA (Administrare Istoric Date Asigurări Auto), unde se poate căuta foarte rapid, având la dispoziție două variante:

Serie de caroserie (serie VIN)

Număr de înmatriculare

Dacă alegeți prima variantă, este important de știut că seria de caroserie (VIN) este formată din 17 caractere, doar cifre sau litere, fără spații între acestea (excepții: vehicule vechi, al caror VIN poate avea mai puține caractere).

Pentru a doua variantă, numărul de înmatriculare trebuie introdus fără spații între litere și cifre, de ex: AB24CDE

De asemenea, poți introduce data pentru care doriți să verificați. Acest lucru poate fi util dacă doriți să căutați data exactă a unui accident sau pentru planificarea unei călătorii. Baza de date AIDA afișează informații din ultimii 5 ani anteriori anului în curs.

După ce ați introdus datele, indiferent dacă ați ales seria VIN sau numărul de înmatriculare, veți vedea dacă vehiculul are poliță RCA valabilă, precum și datele de început și de sfârșit ale valabilității acesteia.

În cazul în care există diferențe între datele introduse pe site și documentele pe care le dețineți, AIDA recomandă contactarea asiguratorulului.

Când te poate ajuta verificarea RCA online

Verificarea RCA online oferă o confirmare oficială, spre deosebire de o simplă fotografie a poliței, care poate fi un fals sau o poză reală, dar veche.

Totuși, în cazul asigurărilor încheiate recent, pot exista întârzieri de actualizare. În accidente, verificarea indică dacă te adresezi asigurătorului sau mecanismelor BAAR, iar la cumpărarea unei mașini poate semnala riscuri legate de modul de administrare a vehiculului.

Asigurarea RCA este obligatorie pentru orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, dar care nu se deplasează pe șine, cu:

o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h

masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h

orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a) indiferent dacă este cuplată sau necuplată

tramvai

