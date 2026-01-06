Palatul Principilor Transilvaniei, muzeul Principia, Casa Camil Velican din Alba Iulia, vor fi închise în perioada 12-18 ianuarie

Palatul Principilor Transilvaniei, Casa memorială Camil Velican, muzeul Principia și Centrul de informare turistică din Alba Iulia vor fi închise temporar, în perioada 12 - 18 ianuarie, pentru revizii și lucrări de mentenanță.

Palatul Principilor Transilvaniei din Cetatea Alba Carolina, monument istoric emblematic al orașului, nu va putea fi vizitat în perioada 12 - 18 ianuarie. Potrivit reprezentanților instituției, închiderea temporară este necesară pentru ca spațiile muzeale să fie verificate, întreținute și pregătite pentru oferirea unui cadru sigur și plăcut pentru vizitatori. Tot în el funcționează și centrul de informare turistică.

Palatul își va redeschide porțile luni, 19 ianuarie.

La rândul său, Casa memorială Camil Velican va fi închisă pentru public între 12 și 18 ianuarie.

Casa în care a locuit primul primar român al orașului Alba Iulia, Camil Velican, își va relua programul normal abia de miercuri, 21 ianuarie (luni, 19 ianuarie și marți, 20 ianuarie fiind închis).

De asemenea, tot de pe 12 până pe 18 ianuarie va fi închis și muzeul Principia.

