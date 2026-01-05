Connect with us

Administrație

Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții

Publicat

acum 20 de secunde

Consiliul Județean Alba pregătește o investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Intersecția drumurilor județene DJ 106F și DJ 670C va fi modernizată. Pentru derularea lucrărilor, este necesară relocarea rețelei electrice aeriene.

În ultima ședință din 2025, Consiliul Județean Alba a aprobat studiul de coexistență și participarea la lucrările de eliberare amplasament pentru obiectivul de investiții „Modernizare intersecție DJ 106 F cu DJ 670 C în localitatea Câlnic”.

De asemenea, au fost stabilite detaliile pentru ”Reglementare instalații electrice” în zonă.

  • DJ 670 C face legătura între Săsciori (DN 67 C Transalpina) și localitățile Dumbrava și Câlnic.
  • DJ 106 F are punct de plecare din DN 7 apoi DN 1 (Camping Cut) - Câlnic – Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu.

Intersecția DJ 106F cu DJ 670C pentru care se dorește modernizarea se află în localitatea Câlnic, județul Alba, în proximitatea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Cele două drumuri sunt asfaltate pe toată lungimea.

Pentru acest proiect, au fost elaborate documentația tehnico-economică și cea de avizare a lucrărilor de intervenții.

În zona lucrărilor de modernizare există o rețea electrică de distribuție publică aeriană, astfel că se impune relocarea acestora.

Lucrări propuse

  • înlocuire stâlpi – 1 buc
  • realizare rețea LEA de 0,4 kV
  • montare firide de distribuție – 2 buc
  • realizare rețea LES de 0,4 kV
  • montare MBP-uri – 9 buc.
  • înlocuire branșamente aeriene cu branșamente subterane – 8 buc
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 20 de secunde

Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții
Aiudacum 41 de minute

Cum se face deszăpezirea la Aiud și la Blaj: Deținuți voluntari din penitenciar și zăpadă scoasă în afara orașului
Evenimentacum O oră

Cosmin Jurcoveț, prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, a ieșit la pensie după o carieră de militar de peste 35 de ani
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de secunde

Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții
Administrațieacum o zi

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan
Economieacum 12 ore

Sute de milioane de euro din fonduri europene, disponibile pentru investiții în agricultură. Cum pot fi obținute de către fermieri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum o săptămână

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum O oră

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 6 ore

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 ore

5 ianuarie - Ajunul Bobotezei: Zi de post aspru. Tradiții și superstiții. Pregătire pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului
Evenimentacum 13 ore

Horoscop 5–11 ianuarie 2026: Ce spun astrele despre carieră, bani, sănătate și dragoste. Previziuni astrale pentru fiecare zodie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Medicii stomatologi cer amânarea ordinului AP-STOMA privind dezvoltarea serviciilor în spitalele publice. Motivul
Actualitateacum 22 de ore

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 4 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie