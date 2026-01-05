Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții

Consiliul Județean Alba pregătește o investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Intersecția drumurilor județene DJ 106F și DJ 670C va fi modernizată. Pentru derularea lucrărilor, este necesară relocarea rețelei electrice aeriene.

În ultima ședință din 2025, Consiliul Județean Alba a aprobat studiul de coexistență și participarea la lucrările de eliberare amplasament pentru obiectivul de investiții „Modernizare intersecție DJ 106 F cu DJ 670 C în localitatea Câlnic”.

De asemenea, au fost stabilite detaliile pentru ”Reglementare instalații electrice” în zonă.

DJ 670 C face legătura între Săsciori (DN 67 C Transalpina) și localitățile Dumbrava și Câlnic.

DJ 106 F are punct de plecare din DN 7 apoi DN 1 (Camping Cut) - Câlnic – Reciu - Gârbova - limită Judeţul Sibiu.

Intersecția DJ 106F cu DJ 670C pentru care se dorește modernizarea se află în localitatea Câlnic, județul Alba, în proximitatea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Cele două drumuri sunt asfaltate pe toată lungimea.

Pentru acest proiect, au fost elaborate documentația tehnico-economică și cea de avizare a lucrărilor de intervenții.

În zona lucrărilor de modernizare există o rețea electrică de distribuție publică aeriană, astfel că se impune relocarea acestora.

Lucrări propuse

înlocuire stâlpi – 1 buc

realizare rețea LEA de 0,4 kV

montare firide de distribuție – 2 buc

realizare rețea LES de 0,4 kV

montare MBP-uri – 9 buc.

înlocuire branșamente aeriene cu branșamente subterane – 8 buc

