1 octombrie: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Ce se pomovează în această zi

Ziua internaţională a persoanelor vârstnice este marcată în fiecare an, la 1 octombrie. Această zi promovează drepturile, dar aduce şi o imagine pozitivă îmbătrânirii.

Sărbătoarea a fost instituită la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), în baza Rezoluţiei nr. 45/106.

A fost iniţiată în 1982 prin elaborarea unui plan internaţional de acţiune privind ajutorarea persoanelor în vârstă, adoptat de către Adunarea Mondială privind Îmbătrânirea şi aprobat de către Adunarea Generală a ONU, potrivit site-ului www.un.org.

În 2002, a doua Adunare Mondială privind Îmbătrânirea a adoptat Planul internaţional de acţiuni privind îmbătrânirea, pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă populaţia vârstnică în secolul al XXI-lea şi pentru promovarea dezvoltării unei societăţi pentru toate vârstele.

Printr-o serie de rezoluţii ulterioare, Adunarea Generală a ONU şi Consiliul Economic şi Social au cerut guvernelor statelor membre ONU să elaboreze cu prioritate programe vizând sprijinirea persoanelor de vârsta a treia.

În acest sens, în cadrul guvernelor statelor lumii au fost înfiinţate departamente specializate pe acest gen de probleme.

Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, care includ populația după domiciliu (aceasta reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale), fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat.

Astfel, populația vârstnică de 65 de ani și peste depășește cu peste 32,4% populația tânără de 0-14 ani (4.025 mii față de 3.041 mii persoane).

