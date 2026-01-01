Au crescut prețurile la carburanți. Cât costă litrul de benzină și motorină în 1 ianuarie 2026, la Alba Iulia

Au crescut prețurile la carburanți. Șoferii plătesc începând de astăzi mai mult pentru benzină și motorină, după ce prețurile la pompă au crescut cu 33-34 de bani pe litru pentru benzină și 30-31 de bani pe litru pentru motorină.

Pentru un autoturism cu un rezervor de 50 de litri, creșterea se traduce printr-un cost suplimentar de 15 - 17 lei la un plin.

Potrivit Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2026 a fost majorat nivelul accizelor pentru bere, vin și alcool etilic.

Prețurile la carburanți pe 1 ianuarie 2026, în Alba Iulia

Benzină standard:

Petrom - 7,59 lei/l (7,25 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l)

(7,25 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l) Lukoil - 7,61 lei/l (7,28 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,33 lei/l)

(7,28 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,33 lei/l) OMV - 7,65 lei/l (7,31 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l)

(7,31 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l) Rompetrol - 7,65 lei/l (7,31 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l)

(7,31 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l) Mol - 7,65 lei/l (7,31 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l)

Benzină premium:

Petrom - 8,16 lei/l (7,82 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l)

(7,82 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l) Lukoil - 8,31 lei/l (7,98 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,33 lei/l)

(7,98 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,33 lei/l) OMV - 8,38 lei/l (8,04 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l)

(8,04 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l) Rompetrol - 8,38 lei/l (8,04 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l)

(8,04 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l) Mol - 8,38 lei/l (8,04 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,34 lei/l)

Motorină standard:

Petrom - 7,78 lei/l (7,47 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l)

(7,47 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l) Lukoil - 7,8 lei/l (7,5 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,3 lei/l)

(7,5 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,3 lei/l) Rompetrol - 7,84 lei/l (7,53 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l)

(7,53 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l) OMV - 7,85 lei/l (7,54 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l)

(7,54 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l) Mol - 7,85 lei/l (7,54 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l)

Motorină premium:

Lukoil - 8,16 lei/l (7,86 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,3 lei/l)

(7,86 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,3 lei/l) Petrom - 8,2 lei/l (7,89 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l)

(7,89 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l) Rompetrol - 8,41 lei/l (8,1 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l)

(8,1 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l) OMV - 8,41 lei/l (8,1 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l)

(8,1 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l) Mol - 8,41 lei/l (8,1 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,31 lei/l)

GPL:

Lukoil - 3,97 lei/l (3,92 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,05 lei/l)

(3,92 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,05 lei/l) Rompetrol - 3,95 - 3,99 lei/l (3,95 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,04 lei/l)

(3,95 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,04 lei/l) Mol - 4,02 lei/l (3,99 lei/l în 31 decembrie 2025) (+ 0,03 lei/l)

Scumpirile vine într-un context în care, pe parcursul anului 2025, prețul petrolului a scăzut pe piețele internaționale.

Cu cât au crescut accizele

Acciza la benzina fără plumb a crescut de la 1 ianuarie 2026 la 3.059,80 lei pentru 1.000 de litri, de la 2.781,64 lei. Pentru benzina cu plumb, acciza a crescut la 3.598,98 lei pentru 1.000 de litri, de la 3.271,80 lei.

În cazul motorinei, acciza a urcat la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, față de 2.549,35 lei la finalul anului 2025.

În același timp au crescut și accizele la băuturile alcoolice.

Pentru bere, acciza a ajuns la 5,83 lei pe hectolitru grad Plato, de la 5,30 lei.

Pentru vinurile liniștite, acciza a crescut la 11 lei pe hectolitru, iar pentru vinurile spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 lei.

Acciza pentru alcoolul etilic s-a majorat la 5.848,49 lei pe hectolitru de alcool pur, de la 5.316,81 lei, iar pentru alcoolul produs în micile distilerii la 2.924,23 lei, de la 2.658,39 lei.

sursa: monitorulpreturilor.info

