10 ianuarie: Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii

10 ianuarie ziua matematicii

La 10 ianuarie, în România, este marcată Ziua Matematicii, informaticii și științelor naturii, potrivit Legii nr. 82/2021.

În 2020, Senatul a adoptat tacit, în ședința din 28 decembrie, mai multe proiecte de lege, printre care s-a aflat și cel privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii, transmite Agerpres.

La 17 martie 2021, Plenul Camerei Deputaților a adoptat, cu 280 de voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri, proiectul de lege care instituie, pe 10 ianuarie, Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii.

Decretul nr. 300/2021 pentru promulgarea Legii nr. 82/2021 privind instituirea zilei de 10 Ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii a fost semnat de președintele Klaus Iohannis la 15 aprilie 2021, potrivit siteului Președinției României.

Inițiatorul proiectului, Varujan Pambuccian, lider al Grupului parlamentar al minorităților naționale, a arătat, în expunerea de motive, că instituirea Zilei matematicii, informaticii și științelor naturii are, în primul rând, rolul de a atrage atenția populației, dar mai ales a tinerilor, care își pot dezvolta calificări și cariere în acest domeniu.

Totodată, amintește faptul că în 1906, la data de 10 ianuarie, se năștea Grigore Constantin Moisil, matematicianul care și-a pus amprenta asupra dezvoltării acestei științe.

A fost cel mai important pionier al informaticii în România și unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai informaticii din lume, notează siteul Camerei Deputaților.

Conform Legii nr. 82/2021, sărbătorirea acestei zile poate fi organizată de Academia Română, precum și de instituțiile de cercetare, instituțiile de învățământ, autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de societatea civilă și persoane fizice și juridice, prin organizarea și/sau participarea la programe și manifestări științifice, culturale, educative, artistice, cu caracter social sau științific, consacrate matematicii, informaticii și științelor naturii.

Autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor, în limita alocațiilor bugetare aprobate.

De asemenea, Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, în calitate de servicii publice, vor include în programul zilei emisiuni ori aspecte de la manifestările ocazionate de sărbătorirea Zilei matematicii, informaticii și științelor naturii.

Foto: Imagine realizată cu ajutorul AI. Rol ilustrativ

