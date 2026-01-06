Ministrul Energiei, Bogdan Ivan despre căderile de curent în urma ninsorilor: ”Ne ocupăm cu focus pe Alba”. Ce spune Florin Roman

Ninsorile abundente din ultimele zile au lăsat fără curent electric zeci de mii de abonați de energie electică din toată țară. Doar la nivel de Alba au fost după viscolul din nopatea de vineri spre sâmbătă 43.500 de abonați.

În ultimele zile s-a oamenii din teren au muncit pentru a remedia situația. Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a precizat că a luat legătura direct cu ministrul Energiei pentru a se asigura că în județul Alba se intervine pentru remediere situației.

Bogdan Ivan i-a transmis deputatului de Alba, marți, 6 ianuarie, că echipele sunt în teren și că ”Ne ocupăm cu focus pe Alba”.

Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, la ora 21.00, numărul utilizatorilor nealimentați cu energie electrică erae de 2.552 (din peste 43.500 inițial) din 18 UAT-uri. Pe raza judeețului intervin un numar de 41 echipe DEER ( peste 170 de electricieni) ajutați de personal ISU, IPJ, IJJ, personal silvic, SVSU și alți membri ai CJSU și Comitetelor locale pentru situații de urgență.

Ce a spus Florin Roman

”Urmare a apelurilor din zona Munților Apuseni, unde circa 8000 de oameni sunt fără curent electric, unii chiar de 4 zile, am luat legătura cu ministrul Energiei, dl Bogdan Ivan, pentru a solicita sprijin suplimentar de echipe de electricieni și generatoare din județele neafectate de căderile masive de zăpadă.

Nu este momentul să caut vinovați, dar este evident ca lipsa investițiilor serioase în rețelele din zona de munte, mentenanța acestora pe timp de vară sunt departe de a fi ce trebuie. La fel de clar este ca în ciuda eforturilor uriașe făcute de electricienii din Alba sunt depășiți numeric de amploarea penelor de curent generate de căderile masive de zăpadă. Mi-au fost semnalate cazuri de persoane în vârstă izolate și blocate, de pacienți ce nu pot folosi tuburile de oxigen, de compromiterea a tot ce înseamnă turism de iarnă. Nu-mi doresc politicieni care își fac poze în teren, îmi doresc politicieni responsabili ce au puterea să convingă ca e nevoie de o mobilizare națională pentru a ajuta oamenii să iasă din întuneric și frig! După discuția cu ministrul Energiei am speranța ca lucrurile vor avansa mai serios, pentru ca dânsul vine din zona de munte și înțelege viața grea la munte.

UPDATE: în această seară dl ministru al Energiei mi-a comunicat ca în această noapte va fi încheiată lucrarea și pentru Sohodol, medie și joasă tensiune, iar echipele de electricieni sunt focusare pentru Alba, motiv pentru care îi mulțumesc!”, a declarat Florin Roman.

