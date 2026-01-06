Eveniment
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan despre căderile de curent în urma ninsorilor: ”Ne ocupăm cu focus pe Alba”. Ce spune Florin Roman
Ninsorile abundente din ultimele zile au lăsat fără curent electric zeci de mii de abonați de energie electică din toată țară. Doar la nivel de Alba au fost după viscolul din nopatea de vineri spre sâmbătă 43.500 de abonați.
În ultimele zile s-a oamenii din teren au muncit pentru a remedia situația. Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a precizat că a luat legătura direct cu ministrul Energiei pentru a se asigura că în județul Alba se intervine pentru remediere situației.
Bogdan Ivan i-a transmis deputatului de Alba, marți, 6 ianuarie, că echipele sunt în teren și că ”Ne ocupăm cu focus pe Alba”.
Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, la ora 21.00, numărul utilizatorilor nealimentați cu energie electrică erae de 2.552 (din peste 43.500 inițial) din 18 UAT-uri. Pe raza judeețului intervin un numar de 41 echipe DEER ( peste 170 de electricieni) ajutați de personal ISU, IPJ, IJJ, personal silvic, SVSU și alți membri ai CJSU și Comitetelor locale pentru situații de urgență.
Ce a spus Florin Roman
