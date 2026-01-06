Connect with us

Eveniment

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ioan: cui îi poți spune "La mulți ani" pe 7 ianuarie. Semnificația numelui

Publicat

acum 55 de secunde

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ioan. Pe 7 ianuarie, credincioșii îl sărbătoresc pe unul dintre cei mai cunoscuți sfinți, care marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Cu această ocazie, peste două milioane de români își sărbătoresc ziua de nume.

Sfântul Ioan Botezătorul este sărbătorit pe 7 ianuarie. El este cel care l-a botezat pe Iisus în râul Iordan și a pregătit poporul Israel pentru venirea lui Hristos. Mesajul său principal era: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!”.

Sărbătoarea de Sfântul Ioan mai este cunoscută și sub numele de „Sânt Ion” sau „Înaintemergătorul Domnului”.

Se spune că cei care poartă numele Sfântului Ioan trebuie sărbătoriți în această zi și este considerat un semn rău să nu fie felicitați. Așadar, aveți aici MESAJE şi FELICITĂRI de SFÂNTUL IOAN Botezătorul. Felicitări pentru Ion, Ioana, Nelu, Oana.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ioan

Nume de femei, sărbătorite pe 7 ianuarie

  • Ioana
  • Ionela
  • Oana
  • Jana
  • Jeana
  • Ionuţa
  • Nela
  • Onuţa
  • Ionelia
  • Nica

Nume de bărbați sărbătoriți pe 7 ianuarie 

  • Ioan
  • Ion
  • Ionuț
  • Ionel
  • Nelu
  • Ivan
  • Jan
  • Ionică
  • Jean
  • Ioniță
  • Ionuțel
  • Ionelică
  • Ioachim

Semnificația numelui

Numele Ioan are origine iudaică și provine din cuvântul „Iohanan”, o formă prescurtată a numelui „Iehohanan”. Înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit” sau „Jahve a avut milă”.

Numele este compus din „Jahve” (un alt nume pentru Dumnezeu) și „hanan” (a avea milă), iar semnificația sa este „dar de la Dumnezeu”.

Pentru numele Ioana, semnificația dată este „binecuvântarea Domnului” sau „grație”.

