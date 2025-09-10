Connect with us

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program

Publicat

acum 2 minute

La Alba Iulia, în perioada 12-14 septembrie, sunteți invitați la Music Nights Festival 2025, un eveniment ce promite să aducă seri memorabile de muzică clasică.

Evenimentul este organizat în curtea interioară a Sediului Administrativ al Județului Alba (strada Mihai Viteazul 11, Cetatea Alba Carolina), transmit reprezentanții Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba.

Festivalul reunește artiști consacrați și tineri talentați, sub semnul excelenței și al solidarității. Toate fondurile colectate vor fi direcționate către burse de merit pentru elevii premiați la olimpiadele naționale, potrivit sursei citate.

Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. PROGRAM

Vineri, 12 septembrie

Ora 19.30 – Seara talentelor locale

  • Recitaluri susținute de elevii Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: Antonia Dogean, David Tudor, Felix Constantinescu
  • Recital Carina Cataramă
  • Recital Vladimir Gligor

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 19.30 – Seara de gală

  • Duet de excepție: Lăcrămioara Crihană (mezzosoprană) & Călin Paraschiv (bariton)
  • Trio Zamfirescu & Adrian Nour – moment de virtuozitate și expresivitate muzicală

Duminică, 14 septembrie

  • ora 11:00 – Masterclass de chitară clasică cu Trio Zamfirescu
  • ora 16:00 – Masterclass de imagine cu Eduard Schneider
  • ora 19.30 – Concert extraordinar ”Anotimpurile” de Vivaldi – Orchestra de cameră a județului Alba

„Music Nights Festival” este un gest de sprijin pentru viitoarele generații de performeri. Evenimentul își propune să pună în lumină atât talentele locale în formare, cât și artiștii consacrați, oferind publicului un program divers, rafinat și emoționant.

Festivalul se desfășoară sub motto-ul „Muzică, emoție și generozitate – toate într-un singur festival”.

Este organizat prin colaborarea dintre Lions Club Alba Iulia, Rotary Club Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia, Leo Club Alba Iulia Fortress, Rotaract Club Alba Iulia și Interact Club Alba Iulia.

Acțiune organizatǎ de Centrul de Culturǎ ,,Augustin Bena” în cadrul proiectului ,,Stagiunea Cvartetului de coarde și a Orchestrei de cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba”.

