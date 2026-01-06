Connect with us

Un bărbat diagnosticat cu o formă gravă de cancer și-a câștigat dreptul la tratament gratuit, la Curtea de Apel Alba Iulia

Publicat

acum 58 de secunde

Un bărbat diagnosticat cu o boală gravă și-a câștigat dreptul la tratament gratuit, la Curtea de Apel Alba Iulia. Este vorba despre o acțiune în instanță la care persoanele diagnosticate cu boli grave sunt nevoite să recurgă pentru a avea o șansă la vindecare. 

Cel mai recent caz de acest fel a primit o rezolvare în ultimele zile ale anului 2025, mai exact pe 29 decembrie. Situția este similară cu multe alte cazuri de acest fel pe care alba24.ro le-a prezentat de-a lungul timpului.

Pe scurt o persoană primește un diagnostic grav, de cele mai multe ori o formă de cancer. Medicul oncolog îi recomandă un tratament cu mai multe medicamente.

Iar aici intervine problema: unele medicamente prescrise de medic sunt pentru tratarea cancerului, dar nu pentru forma de cancer pe care o are pacientul. Mai exact sunt admise pe lista făcută de Agenția Națională a Medicamentelor pentru tratarea doar a unor forme de cancer. Pentru alte forme ele sunt ”off label”. Asta însemană că nu pot fi compensate.

Drept urmare pacientul trebuie să plătească pentru tratament. Iar de cele mai multe ori, un flacon este foarte scump, prețurile începând de la 5.000 de lei.

Singura varianta a pacientului este să dea statul în judecată și să ceară printr-o ordonanţă preşedinţială compensarea totală a medicametului.

Diagnosticat cu o formă gravă de cancer cerebral a dat statul în judecată

Asta s-a întâmplat și în dosarul de față. Un pacient în vârstă de 61 de ani a dat în judecată Guvernul României, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Acesta a fost diagnosticat cu glioblastom grad IV, o formă gravă de cancer cerebral. Medicul oncolog i-a prescris combinația de medicamente Irinotecan și Bevacizumab (Avastin). Însă combinația de medicamente este ”off label”.

Mai pe scurt, potrivit motivării instanței, ”combinaţia de medicamente Irinotecan şi Bevacizumab este inclusă pe această listă de medicamente compensate doar pentru alte indicaţii terapeutice oncologice, nu şi pentru indicaţia glioblastom”.

Mai exact, deși este pe lista medicamentelor compensate, nu este și pentru glioblastom.

În instanță bărbatul a cerut compensarea sută la sută a celor două produse până la rezolvarea unui alt dosar în care a dat în judecată statul pentru introducerea pe lista de compensate și pentru glioblastom.

Acesta a spus că un flacon costă 5000 de lei, o sumă imposibil de acoperit din pensia sa.

Decizia Curții de Apel Alba Iulia

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au considerat că o soluție negativă i-ar pune în pericol dreptul la viață, garantat de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Drept urmare instanța superioară din Alba Iulia a admis cererea de ordonanță președințială și a dispus asigurarea tratamentului în regim compensat 100%, ca măsură provizorie, până la soluționarea dosarului de fond.

Decizia a fost executorie.

 

