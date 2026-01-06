Jandarmii din Roșia Montană au tăiat un copac căzut pe drum, în zona Valea Bistrei

Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba anunță că mai mulți jandarmi din Roșia Montană au intervenit pentru a tăia un copac căzut pe drum, pe raza Valea Bistrei. Evenimentul a avut loc marți, 6 ianuarie și a fost comunicat de reprezentanții Jandarmeriei Alba.

Din câte se pare copacul bloca traficul rutier în zonă.

Recent, adjunctul Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț a ieșit la pensie după o carieră în armată și jandarmerie.

Ce au spus jandarmii din Alba:

”La ora 14:11, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost sesizat faptul că, în comuna Bistra, zona Valea Bistrei, trei persoane au rămas impotmolite în zăpadă, iar traficul rutier era blocat din cauza unui copac căzut pe partea carosabilă, care făcea imposibilă înaintarea.

În urma sesizării, la fața locului au intervenit patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Roșia Montană și reprezentanți ai SVSU Bistra.

Copacul a fost îndepărtat de pe carosabil, traficul a fost deblocat, iar persoanele implicate și-au putut continua drumul în siguranță, fără a fi înregistrate alte incidente”, au transmis reprezentanții jandarmeriei.

