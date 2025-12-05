Eveniment
12 – 20 decembrie: Colinde la Târgul de Crăciun de la Alba Iulia. Programul evenimentelor de pe Latura de Vest a Cetății
Colinde la Târgul de Crăciun de la Alba Iulia. În atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă, Târgul de Crăciun de la Alba Iulia se pregătește să găzduiască o serie de evenimente speciale care vor aduce bucurie și emoție în sufletele tuturor celor prezenți.
În perioada 12 – 20 decembrie, în șanțurile Cetății, pe Latura de Vest, vor răsuna glasuri cristaline de copii și tineri, care vor împodobi ambianța târgului cu cele mai frumoase colinde tradiționale.
Organizatorii au pregătit patru seri memorabile, fiecare dedicată magiei colindelor românești, interpretate de coruri școlare și grupuri vocale de excepție din Alba Iulia și împrejurimi.
Programul colindelor la Târgul de Crăciun de la Alba Iulia
Vineri, 12 decembrie, ora 18:30
- Corul „Prietenia” – Școala Gimnazială Avram Iancu
- Coordonator: prof. înv. Andro Dana
Sâmbătă, 13 decembrie, ora 18:30
- Corul „Belcanto” – Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia
- Coordonator: prof. Gabriel Bucur
Vineri, 19 decembrie, ora 18:30
- Corul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Alba Iulia
- Coordonator: prof. Tudor Bogdan
- Grupul de colindători din Ocna Mureș
- Coordonator: prof. Camelia Ilea
Sâmbătă, 20 decembrie, ora 18:30
- Grupul „Glas de înger” – Parohia Ortodoxă Platoul Românilor Alba Iulia
- Cercul de chitară al Parohiei „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia
- Cercul de chitară al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia
- Coordonator: prof. Matei Sorina
„Vă așteptăm cu drag să ne încălzim inimile împreună, să fredonăm colinde și să simțim adevăratul spirit al Crăciunului”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia
