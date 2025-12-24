Connect with us

Cum să le urezi "Crăciun fericit" celor din alte țări. Cea mai populară urare din perioada asta, în 50 de limbi din întreaga lume

Cum să le urezi "Crăciun fericit" celor din alte țări. În această perioadă, cea mai populară urare este "Crăciun fericit", iar o urare în limba pe care o vorbesc îi va face să se simtă speciali pe cei cărora le-o adresezi.

Așadar, mai jos găsiți o listă, în ordine alfabetică, cu "Crăciun fericit" în 50 de limbi diferite de pe mapamond.

1. Afrikaans: Geseënde Kersfees!
2. Amharic (Etiopia): መልካም ገና! (Melkam Gena!)
3. Arabă: عيد ميلاد مجيد! (‘Eid Milad Majid!)
4. Bengali: শুভ বড়দিন! (Shubho Bôṛodin!)
5. Bulgară: Весела Коледа! (Vesela Koleda!)
6. Catalană: Bon Nadal!
7. Cebuano: Malipayong Pasko!
8. Cehă: Veselé Vánoce!
9. Chineză (Mandarină): 圣诞快乐! (Shèngdàn kuàilè!)
10. Coreeană: 메리 크리스마스! (Meri Keuriseumaseu!)
11. Daneză: Glædelig Jul!
12. Engleză: Merry Christmas!
13. Ebraică: חג מולד שמח! (Chag Molad Sameach!)
14. Filipino/Tagalog: Maligayang Pasko!
15. Finandeză: Hyvää Joulua!
16. Franceză: Joyeux Noël!
17. Georgian: ბედნიერი შობა! (Bednieri Shoba!)
18. Germană: Frohe Weihnachten!
19. Greacă: Καλά Χριστούγεννα! (Kala Christougenna!)
20. Hausa: Barka da Kirsimeti!
21. Hindi: मेरी क्रिसमस! (Meri Christmas!)
22. Italiana: Buon Natale!
23. Japoneză: メリークリスマス! (Merī Kurisumasu!)
24. Kannada: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! (Krisamas Habbada Shubhashayagalu!)
25. Malayalam: ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ! (Krisamas Aashamsakal!)
26. Maghiară: Boldog Karácsonyt!
27. Malay/Indoneziană: Selamat Hari Natal!
28. Nepaleză: शुभ क्रिसमस! (Shubh Christmas!)
29. Norvegiană: God Jul!
30. Olandeză: Vrolijk Kerstfeest!
31. Persană: کریسمس مبارک! (Krismas Mobarak!)
32. Poloneză: Wesołych Świąt!
33. Portugheză: Feliz Natal!
34. Română: Crăciun fericit!
35. Română (Moldova): Crăciun fericit!
36. Rusă: С Рождеством! (S Rozhdestvom!)
37. Sinhala: සුභ නත්තලක්! (Subha Nattalak!)
38. Slovacă: Veselé Vianoce!
39. Suedeză: God Jul!
40. Swahili: Krismasi Njema!
41. Tamil: கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள்! (Kiristhumas Vaalthukkal!)
42. Telugu: క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు! (Krisamas Shubhakankshalu!)
43. Thai: สุขสันต์วันคริสต์มาส! (S̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn Khris̄t̒mās̄!)
44. Turcă: Mutlu Noeller!
45. Turkish (Cypriot): Mutlu Noeller!
46. Ucraineană: З Різдвом! (Z Rizdvom!)
47. Urdu: کرسمس مبارک! (Christmas Mubarak!)
48. Vietnameză: Giáng sinh vui vẻ!
49. Xhosa: Ukhisimusi omhle!
50. Zulu: Ukhisimusi omuhle!

