12 octombrie: Filmul ”Cardinalul”, prezentat la Alba Iulia. Povestea impresionantă a episcopului greco-catolic Iuliu Hossu

Duminică, 12 octombrie, la Alba Iulia este prezentat filmul ”Cardinalul”, în sala Atrium Centurionum de la sediul Consiliului Județean Alba.

Evenimentul face parte din festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri”.

În anul omagial Iuliu Hossu, vă invităm duminică, 12 octombrie, începând cu ora 16.00 la o celebrare a acestei personalităţi istorice marcante a României secolului XX.

Evenimentul va începe cu Te Deum, la bustul Cardinalului Hossu aflat în Parcul Unirii.

De la ora 17.00, este proiecția filmului ”Cardinalul”, în regia lui Nicolae Mărgineanu, în Atrium Centurionum – Consiliul Județean Alba”, transmit organizatorii.

Filmul ”Cardinalul” redă povestea impresionantă a Episcopului greco-catolic Iuliu Hossu, ”un simbol al credinței și demnității, care a ales calea adevărului și a jertfei în fața regimului comunist.

O proiecție emoționantă despre curaj, credință și puterea de a rămâne vertical într-o lume aflată la răscruce” , spun sursele citate.

Intrarea este liberă.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Protopopiatul Greco-catolic Alba Iulia.

