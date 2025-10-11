Connect with us

Actualitate

12 octombrie: Filmul ”Cardinalul”, prezentat la Alba Iulia. Povestea impresionantă a episcopului greco-catolic Iuliu Hossu

Publicat

acum 27 de secunde

Duminică, 12 octombrie, la Alba Iulia este prezentat filmul ”Cardinalul”, în sala Atrium Centurionum de la sediul Consiliului Județean Alba.

Evenimentul face parte din festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri”.

În anul omagial Iuliu Hossu, vă invităm duminică, 12 octombrie, începând cu ora 16.00 la o celebrare a acestei personalităţi istorice marcante a României secolului XX.

Evenimentul va începe cu Te Deum, la bustul Cardinalului Hossu aflat în Parcul Unirii.

De la ora 17.00, este proiecția filmului ”Cardinalul”, în regia lui Nicolae Mărgineanu, în Atrium Centurionum – Consiliul Județean Alba”, transmit organizatorii.

Filmul ”Cardinalul” redă povestea impresionantă a Episcopului greco-catolic Iuliu Hossu, ”un simbol al credinței și demnității, care a ales calea adevărului și a jertfei în fața regimului comunist.

O proiecție emoționantă despre curaj, credință și puterea de a rămâne vertical într-o lume aflată la răscruce” , spun sursele citate.

Intrarea este liberă.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Protopopiatul Greco-catolic Alba Iulia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 32 de secunde

12 octombrie: Filmul ”Cardinalul”, prezentat la Alba Iulia. Povestea impresionantă a episcopului greco-catolic Iuliu Hossu
horoscop de weekend
Evenimentacum 9 ore

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Evenimentacum 10 ore

L-ați văzut? Bărbat de 63 de ani din județul Alba, dat dispărut de familie. A plecat de acasă și nu s-a mai întors
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 16 ore

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 2 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de ore

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum 2 zile

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop de weekend
Evenimentacum 9 ore

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Evenimentacum 10 ore

Fenomene astronomice extraordinare, în octombrie. Două comete trec pe lângă Pământ. Când și cum pot fi văzute
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 2 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa suferă de depresie sau anxietate. Sondaj OMS
Evenimentacum 2 zile

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 23 de ore

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie