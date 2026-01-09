Connect with us

Persoanele care stau acasă vineri seara ar putea fi mai inteligente decât cele care preferă să socializeze. Studiu

Majoritatea persoanelor își fac planuri pentru vineri seara și așteaptă cu nerăbdare weekendul pentru a socializa. Totuși, există și persoane care preferă singurătatea și liniștea, în locul socializării.

Potrivit unui studiu London School of Economics realizat pe peste 15.000 persoane, în care au fost corelate frecvența socializării, nivelul de inteligență și fericirea percepută, există un mic procent din populație care preferă să rămână acasă, singuri, fără a interacționa cu nimeni, scrie Mediafax.

Pentru majoritatea persoanelor, o socializare mai intensă înseamnă fericire mai mare. Cu toate acestea, pentru un grup restrâns format din persoane cu inteligență ridicată, această corelație se inversează.

Persoanele mai inteligente manifestă niveluri de fericire mai scăzute atunci când socializează frecvent. În schimb, nivelurile de fericire cresc atunci când petrec timp singure.

Cercetarea a deschis calea către studii mai aprofundate asupra inteligenței intrapersonale, definită drept "capacitatea de a te înțelege pe tine însuți, propriile sentimente, temeri și motivații", potrivit Howard Gardner, psihologul de la Harvard.

Nivel ridicat de inteligență intrapersonală

Cei care posedă o inteligență intrapersonală ridicată nu au nevoie de stimuli externi pentru a procesa, crește și înțelege.

Lumea lor interioară este atât de bogată încât singurătatea nu este un vid, ci o plenitudine.

În schimb, socializarea nu este o plăcere pentru ei. Nu este ceva de care au nevoie, ci o muncă care le consumă energie, la fel de mult sau mai mult decât munca sau studiile.

În timp ce toată lumea se întâlnește cu prietenii pentru a lua cina și a discuta despre subiecte banale în mod automat, persoanele cu inteligență intrapersonală mai mare analizează fiecare propoziție.

Sunt atente la mici expresii faciale. Formulează răspunsuri mai reflexive și meditate. La sfârșitul serii, aceste persoane se simt obosite, fără energie.

Acest lucru nu are nimic de-a face cu faptul că nu s-au distrat, că sunt timide sau introvertite sau că nu apreciază persoanele cu care se întâlnesc. Pur și simplu, creierul lor a investit timp și efort pe tot parcursul întâlnirii.

Există un sentiment puternic de vinovăție în rândul persoanelor care rămân acasă (cunoscut de mulți drept FOMO, mai exact Fear Of Missing Out), mai ales în rândul celor care au posibilitatea de a face planuri și aleg să le refuze pentru a rămâne singure.

Mulți sunt obligați să iasă, chiar dacă nu vor, deoarece societatea consideră că este ceva rău în a rămâne acasă vineri sau sâmbătă seara. Oamenii care nu stau liniștiți acasă cred că aceste persoane sunt plictisitoare sau antisociale.

Persoana care optează pentru singurătatea casei sale se gândește rapid: „Ești plictisitor, ești ciudat, pierzi ceva”.

Studiul arată însă că preferința pentru singurătate poate fi un semn de inteligență superioară, nu de izolare socială.

